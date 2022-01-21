Страсти в испанском королевстве: мужа принцессы Кристины застукали на пляже с любовницей

В испанском королевстве разгораются не менее бурные страсти, чем в британском.

Испанский журнал Lecturas опубликовал снимки, на которых все еще официальный муж инфанты Кристины (родной сестры испанского короля Филиппа VI) - Иньяки Урдангарин - прогуливается по побережью за руку с девушкой.

54-летний бывший гандболист идет по пляжу с блондинкой, которая, как выяснилось, является его коллегой по юридической фирме Imaz&Asociados. А в это время его законная супруга принцесса Кристина проживает в Швейцарии.

Инфанта Кристина и ее муж Иньяки Урдангарин / Getty Images

Журналисты наведались в офис к мужчине, чтобы узнать подробности. Иньяки не стал скрываться от прессы и сделал заявление: "Всякое бывает, и мы собираемся справиться с этим наилучшим образом", - сказал мужчина, пишет Hello! На вопрос о том, как поживает его семья, он добавил лишь: "Мы справимся с ситуацией спокойно и, как всегда, вместе". Журналисты попытались поговорить и с девушкой, с которой мужчина гулял на пляже, но она что-либо комментировать отказалась.

Испанский журнал HOLA! Сообщил, что инфанта Кристина знала о том, что у ее мужа кто-то есть. А средний сын пары – 21-летний Пабло Урдангарин – заявил журналистам: "Мы все равно будем любить друг друга, как и прежде".

Иньяки и принцесса Кристина поженились в 1997 году, в браке у них родилось четверо детей: сыновья Хуан, Пабло, Мигель и дочь Ирэн.

Инфанта Кристина и ее муж Иньяки Урдангарин / Getty Images

В июне 2018 года Иньяки был приговорен к пяти годам и десяти месяцам тюремного заключения по обвинению в хищении и отмывании денег на сумму более 4,5 миллионов фунтов стерлингов через его некоммерческую организацию Noos Institute. А в 2021 году получил разрешение отчитываться в тюрьме только раз в неделю. Принцесса Кристина все это время поддерживала мужа и не подавала на развод, хотя предпринимала такие попытки в 2019 году. Как жена преступника Кристина также подверглась расследованию, но с нее сняли все обвинения.

Инфанта Кристина и ее муж Иньяки Урдангарин / Getty Images

Вероятно, эти фотографии могут ускорить развод пары, ведь очевидно, что никакой связи между супругами давно нет.

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