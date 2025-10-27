Страсти вокруг особняка Royal Lodge: принц Эндрю может покинуть дом после отказа от титулов

Принц Эндрю / © Associated Press

Стало известно, что принц Эндрю ведет переговоры с королем Чарльзом о выезде из своего поместья после нескольких дней общественного возмущения по поводу его договора аренды без взимания арендной платы.

Брат монарха сталкивается с растущими призывами освободить особняк с 30 комнатами на фоне продолжающегося скандала из-за его связей с педофилом Джеффри Эпштейном и публикации посмертных мемуаров его обвинительницы в сексуальных домогательствах Вирджинии Джуффре.

Поместье Royal Lodge / © Getty Images

Как стало известно Daily Mail, сейчас между Эндрю и дворцом ведутся переговоры. Говорят, что Букингемский дворец усиливает давление на бывшего герцога Йоркского, поскольку споры вокруг него и его имущества в Виндзоре не утихают. Говорят, что ключевыми вопросами, связанными с отъездом Эндрю, являются место, где он будет жить, и размер компенсации, которую он получит за миллионы, потраченные на дом.

Королевские источники утверждают, что дворец всеми силами старается выгнать Эндрю и заверяет его дочерей, принцесс Беатрис и Евгению, что их собственные дома в Сент-Джеймсском и Кенсингтонском дворцах соответственно не будут затронуты.

Принцессы Беатрис и Евгения / © Getty Images

Эндрю потенциально мог бы жить в одной из частных резиденций короля, например, в Сандрингеме или Балморале в Абердиншире. Однако говорят, что принц хотел бы остаться в Лондоне или Виндзоре рядом со своими дочерьми и не хочет, чтобы его отправляли в Норфолк или Шотландию.

Друзья принца Эндрю, как сообщает The Telegraph, считают, что король Чарльз пытается выселить брата из особняка, поскольку хочет, чтобы дом стал резиденцией королевы Камиллы в Виндзоре, если она переживет его. Букингемский дворец категорически отрицает, что король планировал это.