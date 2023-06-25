Стресс еще тот: дизайнер рассказала, как создавала шляпу для королевы Максимы

На протяжении многих лет дизайнер сшила несколько шляп для королевских особ и вспомнила особенно сложную задачу - создание шляпы с перьями для образа королевы Максимы на свадьбе принца Гийома Люксембургского с принцессой Стефанией в 2012 году.

"Она хотела шляпу под названием "Тайная мечта". Эта шляпа была полностью сделана из перьев, которые требовали определенного цвета, чтобы соответствовать ее наряду", - рассказала дизайнер журналу Hello!

Максима, тогда известная как принцесса Максима, так как это было до того, как ее муж, король Виллем-Александр стал королем Нидерландов, надела на свадьбу золотой топ с пышными рукавами-колоколами, который на талии переходил в черную юбку в комплекте с ремнем с золотой брошью. Однако над дизайном шляпы пришлось потрудиться.

Королева Максима на свадьбе принца Гийома Люксембургского с принцессой Стефанией в 2012 году / Фото: Getty Images

"У нас было очень мало времени. Я заказала перья и сказала, что они должны быть как можно более белыми, но перья прибыли, и у них был цвет, который на самом деле был довольно печальным. Мы любим сложные задачи, мы нашли способ отбелить перо, чтобы придать ему более блестящий цвет. Мы начали красить и были счастливы, это сработало! Но за одну ночь продукт сжег перо".

Потом у дизайнера была встреча с Максимой, где ей рассказали о том, что некоторые перья были испорчены. В итоге перья сделали совсем другими, но они получились блестящими и очень красивыми, отлично подходящими под образ. Водитель доставил шляпу Максиме и обошлось без суда и каких-либо скандалов. После этого королева Максима еще не раз заказывала шляпы у этой модистки.

Королева Максима и король Виллем-Александр на свадьбе принца Гийома Люксембургского с принцессой Стефанией в 2012 году / Фото: Getty Images

"История была забавной, потому что королева выбрала две шляпы, одну для плохой погоды, а другую для солнца. И было очень солнечно. Тем не менее, она выбрала шляпу, которая была на плохую погоду. Думаю, ей просто понравилась шляпа!", - рассказывает дезайнер, вспоминая об этом непростом опыте.

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