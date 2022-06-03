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Стрит-арт против диктатуры: в Киеве проходит художественная акция, которая высмеивает Путина

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Стрит-арт против диктатуры: в Киеве проходит художественная акция, которая высмеивает Путина

Художественная акция

На улицах столицы появились плакаты, высмеивающие Путина.

На улицах Киева появились шутливые плакаты с изображением главы страны-агрессора, начавшей полномасштабную войну в Украине. На одном из постеров главного диктатора ХХІ века изображено с макияжем. Как сообщали ранее СМИ, это фото запрещено в РФ, однако в настоящее время оно заполняет улицы украинской столицы, а пользователи соцсетей активно распространяют его на своих страницах.

Художественная акция / ©
Художественная акция

Идейным вдохновителем художественной акции стал писатель, автор книги "69 неудачных свиданий" Андрей Мероник, который, несмотря на интенсивную волонтерскую работу, нашел время на воплощение замысла, а креативным директором проекта — Наташа Kto Nado, основательница агентства Creative Beast.

По словам организаторов, ведущая миссия проекта — уничтожить образ великого и ужасного диктатора, а также продемонстрировать миру, что украинцы являются храброй и свободной нацией, на которую не имеет влияния построенный годами демонический образ.

Художественная акция / ©
Художественная акция

"Как мы знаем, юмор — это лучший способ раздемонизировать. Диктатор настолько боится быть смешным, что даже изображение себя — а на самом деле это не он, а всего лишь человек с мейкапом, похожий на агрессора — запрещает в любом виде. И сегодня такой троллинг становится отличным политическим инструментом", — рассказал Андрей Мероник.

Художественная акция / ©
Художественная акция

"Вся власть диктатора строится на страхе, в котором он держит как свое население, так и весь мир. Он ненавидит шутки о себе, поскольку они подрывают его имидж. Но для нас он лишь маленький бессмысленный тиран, топчущий ножками в бессильной злобе", – говорит Наташа Kto Nado.

Художественная акция / ©
Художественная акция

Короткая серия постеров, высмеивающих главу российской агрессии, сопровождается подписями: "Чувак, никому не нужен твой дикпик", "Необоснованные претензии на доминирование — это смешно", "Контакт с реальностью — залог адекватной самооценки", "Сфокусированность на себе" и "Проигрывай достойно".

По словам Мероника, поведение главы соседнего государства является типичной иллюстрацией токсичности: пренебрежения, агрессивного доминирования и граничащего с нарциссизмом эгоцентризма. В качестве шутливого примера он приводит интернет-общение современной молодежи: знакомясь в приложениях типа Tinder, они впоследствии переходят в частные мессенджеры, после чего мужчины часто присылают девушкам фото своих гениталий, не спрашивая их на то согласия.

К тому же опросы показывают, что 40% женщин в возрасте с 18 до 36 лет хотя бы раз в жизни получали дикпики, о которых они не просили. И 44% мужчин считают такие фотографии сексуальными. С этим согласны только 14% женщин.

Поэтому другой, более локальной миссией художественной акции Андрей Мероник называет попытку показать на примере тирана, потерявшего контакт с реальностью, как не следует вести себя в отношениях.

"Ведь иначе можно не только потерять хорошее отношение к себе, но и стать изгнанником во всем мире. Что, собственно, сейчас и происходит", — убежден он.

В правом углу каждого постера можно найти QR-код, отвечающий на вопрос, почему для акции выбрана именно тема отношений.

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