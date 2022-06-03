Стрит-арт против диктатуры: в Киеве проходит художественная акция, которая высмеивает Путина

На улицах столицы появились плакаты, высмеивающие Путина.

На улицах Киева появились шутливые плакаты с изображением главы страны-агрессора, начавшей полномасштабную войну в Украине. На одном из постеров главного диктатора ХХІ века изображено с макияжем. Как сообщали ранее СМИ, это фото запрещено в РФ, однако в настоящее время оно заполняет улицы украинской столицы, а пользователи соцсетей активно распространяют его на своих страницах.

Художественная акция

Идейным вдохновителем художественной акции стал писатель, автор книги "69 неудачных свиданий" Андрей Мероник, который, несмотря на интенсивную волонтерскую работу, нашел время на воплощение замысла, а креативным директором проекта — Наташа Kto Nado, основательница агентства Creative Beast.

По словам организаторов, ведущая миссия проекта — уничтожить образ великого и ужасного диктатора, а также продемонстрировать миру, что украинцы являются храброй и свободной нацией, на которую не имеет влияния построенный годами демонический образ.

Художественная акция

"Как мы знаем, юмор — это лучший способ раздемонизировать. Диктатор настолько боится быть смешным, что даже изображение себя — а на самом деле это не он, а всего лишь человек с мейкапом, похожий на агрессора — запрещает в любом виде. И сегодня такой троллинг становится отличным политическим инструментом", — рассказал Андрей Мероник.

Художественная акция

"Вся власть диктатора строится на страхе, в котором он держит как свое население, так и весь мир. Он ненавидит шутки о себе, поскольку они подрывают его имидж. Но для нас он лишь маленький бессмысленный тиран, топчущий ножками в бессильной злобе", – говорит Наташа Kto Nado.

Художественная акция

Короткая серия постеров, высмеивающих главу российской агрессии, сопровождается подписями: "Чувак, никому не нужен твой дикпик", "Необоснованные претензии на доминирование — это смешно", "Контакт с реальностью — залог адекватной самооценки", "Сфокусированность на себе" и "Проигрывай достойно".

По словам Мероника, поведение главы соседнего государства является типичной иллюстрацией токсичности: пренебрежения, агрессивного доминирования и граничащего с нарциссизмом эгоцентризма. В качестве шутливого примера он приводит интернет-общение современной молодежи: знакомясь в приложениях типа Tinder, они впоследствии переходят в частные мессенджеры, после чего мужчины часто присылают девушкам фото своих гениталий, не спрашивая их на то согласия.

К тому же опросы показывают, что 40% женщин в возрасте с 18 до 36 лет хотя бы раз в жизни получали дикпики, о которых они не просили. И 44% мужчин считают такие фотографии сексуальными. С этим согласны только 14% женщин.

Поэтому другой, более локальной миссией художественной акции Андрей Мероник называет попытку показать на примере тирана, потерявшего контакт с реальностью, как не следует вести себя в отношениях.

"Ведь иначе можно не только потерять хорошее отношение к себе, но и стать изгнанником во всем мире. Что, собственно, сейчас и происходит", — убежден он.

В правом углу каждого постера можно найти QR-код, отвечающий на вопрос, почему для акции выбрана именно тема отношений.

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