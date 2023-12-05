Строгие королевские правила: как Кейт и Уильям воспитывают троих детей

Всех троих детей Уэльских с самого рождения помогает воспитывать няня Мария Борралло. Она даже путешествует с семьей, чтобы Кейт и Уильям могли исполнять свои королевские обязанности. Раньше Мария также жила в Кенсингтонском дворце, но с тех пор, как в прошлом году Уэльские переехали в Виндзор, няня стала приезжать только в рабочие часы, оговоренные заранее.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Так как же воспитывают будущего короля и его брата и сестру? Как сообщает express одно из самых странных правил, которым они вынуждены следовать, заключается в том, что все трое должны играть на улице, независимо от погоды. Это множество велосипедных прогулок, игры с собаками, возможно, немного работы в саду. Няня детей Уэльских любит обучать их через игру, то есть можно предположить, что играет она с ними тоже и дети не предоставлены лишь сами себе.

Другие правила включают в себя строгое время сна (отбой в 19:00) и введение новых вкусов и продуктов каждые несколько дней, чтобы питание было разнообразным и полезным. Время, проведенное перед экраном, конечно же, строго ограничено. В обязанности няни также входит объяснять детям, чего от них ожидают на королевских мероприятиях.

Принц Уильям и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Няня Джорджа, Шарлотты и Луи говорит на шести языках, а сама родом из Испании. Впервые она появилась на публике с Кейт и Уильямом во время их тура по Австралии и Новой Зеландии в 2014 году, когда они взяли с собой в поездку маленького принца Джорджа. С тех пор Мария сопровождает семью в каждой такой поездке.

Мария Тереза Борралло / Фото: Getty Images

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