Строгие правила королевской няни: как Мария Борралло научила детей Уэльских есть все и не капризничать

Мария Борралло с маленьким принцем Джорджем / © Getty Images

Чем же так славится Мария Борралло и, почему, как говорят, принцу и принцессе Уэльским с ней так повезло?

Мария Тереза Борралло является ценным сотрудником их семьи уже более 10 лет и была отмечена за свою работу в новогоднем списке наград Королевской Викторианской медалью. Эта испанка, специалист по уходу за детьми, выполняет множество обязанностей, от присмотра за детьми во время зарубежных королевских поездок их родителей до приготовления для них питательных блюд.

Мария Тереза Борралло / © Getty Images

Существуют определенные правила, касающиеся еды и приема пищи, которым Марию обучили во время учебы в престижном Норландском колледже в Бате. Это старейшее в мире учебное заведение, специализирующееся на уходе за детьми, и оно славится своим практическим обучением профессиональных нянь, таких как Мария, пишет журнал Hello!.

В 2020 году другая няня из Норланда — Луэнна Худ — рассказала журналу о правилах питания, которые она усвоила, — и вполне вероятно, что Мария подходит к кормлению Джорджа, Шарлотты и Луи именно таким образом, следуя этим правилам.

Принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта / © Associated Press

1. «Ешьте вместе — это очень важно! Если вы сидите и наблюдаете, как ваш ребенок ест, и вам нечего делать, это создает на него огромное давление и усиливает вашу тревогу. Если же он видит, что взрослые вокруг него едят ту же еду, это побудит его попробовать что-нибудь новенькое».

2. «Привлекайте ребенка к помощи на кухне. Им очень нравится есть свежую еду, которую они приготовили сами».

3. Предлагайте небольшие, легкоусвояемые порции, чтобы ребенок не расстроился и не почувствовал себя перегруженным.

4. «Не позволяйте приемам пищи превращаться в битву. Если они почувствуют, что вы расстроены, это только подстегнет их к ещн большему недовольству. Говорите спокойным и сдержанным тоном и говорите им, чтобы они постарались съесть всн, что смогут».

5. Два самых важных правила заключаются в том, что дети всегда должны пробовать все, даже если это всего лишь один кусочек. И если после дегустации им что-то не нравится, мы не устраиваем скандал и не убираем это с тарелки, они просто оставляют это в стороне и доедают остальную часть еды».

6. «Если ваши дети категорически отказываются есть овощи, попробуйте измельчить отварные овощи и добавить их в соусы. В качестве примеров можно привести макароны с сыром и цветной капустой, томатный соус для пасты с добавлением овощей и домашние бургеры с тертым яблоком, морковью, кабачком, красным перцем и луком».