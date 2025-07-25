Строгий образ Летиции и нежная княгиня Шарлин: топ-5 королевских выходов недели

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Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин с дочерью принцессой Габриэллой / © Getty Images

Княгиня Монако Шарлин посетила празднование 20-летия правления своего мужа князя Альбера II. Для праздничного выхода она выбрала нежно-розовое платье без рукавов, ее талию подчеркивал тонкий пояс и дополняли луки белые кожаные туфли-слингбэки. Ее образ завершал нежный макияж на лице, лаконичная прическа и серьги из жемчуга в ушах.

Королева Камилла

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Британская королева Камилла вместе с мужем королем Чарльзом посещала на этой неделе Сандрингемскую выставку цветов. Там Ее Величество появилась в одном из любимых летних платьев длины миди в мелкий цветочный принт, которое сочетала с бежевыми туфлями на невысоких каблуках и небольшой плетенной сумкой, а также прозрачным зонтом-тростью. Образ королева завершила новой подвеской на шее и любимым браслетом Van Cleef & Arpels.

Принцесса Леонор

Принцесса Леонор / © Getty Images

Испанская принцесса посетила церемонию «Принцессы Жироны» со своей семьей, где выступила с речью. Девушка надела на мероприятие темно-синий костюм с металлическими блестками, дополнив его соответствующим топом, собранными назад волосами и сдержанными аксессуарами — серьгами-висюльками, кольцом на пальце и маленькой черной сумкой, а также обула туфли-лодочки на невысоких каблуках.

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Королева Матильда

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Бельгийская королева Матильда с мужем королем Филиппом посещала на этой неделе специальный концерт в честь Национального дня во Дворце изящных искусств Бозар в Брюсселе.

Матильда облачилась в комбинезон с кейпом и крупным цветком на груди, и дополнила лук туфлями-лодочками из сатина на каблуках. Образ был вечерним и дополнила его королева золотыми серьгами с россыпью бриллиантов и золотым браслетом.

Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

А королева Испании Летиция побывала с семьей в Жироне и продемонстрировала стильный образ в синем твидовом брючном костюме от Sfera. Двусторонний блейзер был с золотыми пуговицами, а брюки-клеш со стрелками. Летиция надела белый топ и обула нюдовые туфли, а в руках держала сумку Carolina Herrera.