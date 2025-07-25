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Строгий образ Летиции и нежная княгиня Шарлин: топ-5 королевских выходов недели
На этой неделе нас радовали своими выходами в свет многие королевские особы. Рассмотрим самые запоминающиеся выходы недели.
Княгиня Шарлин
Княгиня Монако Шарлин посетила празднование 20-летия правления своего мужа князя Альбера II. Для праздничного выхода она выбрала нежно-розовое платье без рукавов, ее талию подчеркивал тонкий пояс и дополняли луки белые кожаные туфли-слингбэки. Ее образ завершал нежный макияж на лице, лаконичная прическа и серьги из жемчуга в ушах.
Королева Камилла
Британская королева Камилла вместе с мужем королем Чарльзом посещала на этой неделе Сандрингемскую выставку цветов. Там Ее Величество появилась в одном из любимых летних платьев длины миди в мелкий цветочный принт, которое сочетала с бежевыми туфлями на невысоких каблуках и небольшой плетенной сумкой, а также прозрачным зонтом-тростью. Образ королева завершила новой подвеской на шее и любимым браслетом Van Cleef & Arpels.
Принцесса Леонор
Испанская принцесса посетила церемонию «Принцессы Жироны» со своей семьей, где выступила с речью. Девушка надела на мероприятие темно-синий костюм с металлическими блестками, дополнив его соответствующим топом, собранными назад волосами и сдержанными аксессуарами — серьгами-висюльками, кольцом на пальце и маленькой черной сумкой, а также обула туфли-лодочки на невысоких каблуках.
Королева Матильда
Бельгийская королева Матильда с мужем королем Филиппом посещала на этой неделе специальный концерт в честь Национального дня во Дворце изящных искусств Бозар в Брюсселе.
Матильда облачилась в комбинезон с кейпом и крупным цветком на груди, и дополнила лук туфлями-лодочками из сатина на каблуках. Образ был вечерним и дополнила его королева золотыми серьгами с россыпью бриллиантов и золотым браслетом.
Королева Летиция
А королева Испании Летиция побывала с семьей в Жироне и продемонстрировала стильный образ в синем твидовом брючном костюме от Sfera. Двусторонний блейзер был с золотыми пуговицами, а брюки-клеш со стрелками. Летиция надела белый топ и обула нюдовые туфли, а в руках держала сумку Carolina Herrera.