Строгое правило, которое нельзя нарушать детям Кейт и Уильяма: о чем идет речь

Трое детей Кейт и Уильяма следуют таким же правилам, каким следовал их отец принц Уэльский и его младший брат принц Гарри, когда были маленькими.

Королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, 15 лет проработавший во дворце рассказал все подробности о правилах принца и принцессы Уэльских в отношении их детей.

Существует определенный набор правил, которым должны следовать их дети в рамках королевского протокола, пишет express. Принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи — не разрешается сидеть за обеденным столом со взрослыми, пока они не научатся искусству вежливой беседы. "Это правило действовало всегда — даже в особых случаях, таких как Рождество", - говорит Макгрейди.

Автор фотографии Милли Пилкингтон. На снимке запечатлен принц Уильям и трое его детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи / Фото: Associated Press

Кроме того, няни королевских семей тогда и сейчас несут ответственность не только за дисциплинирование детей, но и за "воспитание их вкуса".

"Няня всегда контролировала меню и следила за тем, чтобы они ели сбалансированную еду, это включало не только много полезных овощей, но и знакомило их с новыми взрослыми блюдами", - вспоминает шеф-повар.

Как в случае с большинством детей, заставить королевских детей есть овощи оказывается непростой задачей. Так было и в те времена, когда Уильям и Гарри были детьми, так есть и сейчас.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали о любимых блюдах членов британской королевской семьи.

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