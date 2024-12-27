Строгое правило принцессы Кейт относительно алкоголя, которое она не нарушает даже на праздники

Принцесса Уэльская и другие высокопоставленные члены королевской семьи придерживаются одного негласного правила во время рождественских праздников, которые семья проводит в Сандрингеме.

Никто в королевской семье Британии не злоупотребляет алкоголем на Рождество и новогодние праздники. Ранее в интервью журналу Hello! бывший королевский дворецкий Грант Харролд заявил, что "положа руку на сердце, никогда не видел члена королевской семьи пьяным".

Господин Харролд, работавший на короля, когда тот был принцем Уэльским с 2004 по 2011 год, сказал, что рождественские вечеринки с королевской семьей всегда были очень веселыми, но никто и никогда не напивался. А во время рождественского обеда обычно предлагались белые вина вместе с закуской, а затем красные вина.

Принц и принцесса Уэльские, король Чарльз и королева Камилла в Сандрингеме / Фото: Associated Press

На десерт было принято подавать розовое вино или розовое шампанское после того, как основное блюдо съедено.

Ранее, напомним, мы рассказывали, какие напитки пьют члены королевской семьи на Рождество.

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