Стройная и с другим цветом волос: как выглядела королева Рания во время беременности

У королевы Рании четверо детей. Сегодня мы показываем вам, как выглядела Ее Величество во время одной из своих беременностей.
На фото супруга короля Абдаллы II – Рания – запечатлена в Нейи-сюр-Сен, во Франции. Тогда она была на шестом месяце беременности своим самым младшим сыном – принцем Хашимом, который родился 30 января 2005 года.
Фото было сделано 23 ноября 2004 года. Рания прекрасно выглядела, она была в серо-голубом пальто и черном наряде под ним. У нее распущены ее красивые каштановые волосы, а на лице легкий макияж и улыбка.
Это была четвертая и последняя беременность королевы Рании. У нее и короля Абдаллы есть старший сын кронпринц Хусейн, дочь принцесса Иман, еще одна дочь принцесса Сальма и, как мы уже сказали, самый младший сын принц Хашим.
Напомним, ранее мы вспоминали, как выглядела во время своей второй беременности принцесса Маргарет – родная сестра королевы Елизаветы II.
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