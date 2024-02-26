Стройная и с другим цветом волос: как выглядела королева Рания во время беременности

У королевы Рании четверо детей. Сегодня мы показываем вам, как выглядела Ее Величество во время одной из своих беременностей.

На фото супруга короля Абдаллы II – Рания – запечатлена в Нейи-сюр-Сен, во Франции. Тогда она была на шестом месяце беременности своим самым младшим сыном – принцем Хашимом, который родился 30 января 2005 года.

Фото было сделано 23 ноября 2004 года. Рания прекрасно выглядела, она была в серо-голубом пальто и черном наряде под ним. У нее распущены ее красивые каштановые волосы, а на лице легкий макияж и улыбка.

Королева Рания / Фото: Getty Images

Это была четвертая и последняя беременность королевы Рании. У нее и короля Абдаллы есть старший сын кронпринц Хусейн, дочь принцесса Иман, еще одна дочь принцесса Сальма и, как мы уже сказали, самый младший сын принц Хашим.

Королева Рания с сыном принцем Хашимом / Фото: Instagram королевы Рании

Напомним, ранее мы вспоминали, как выглядела во время своей второй беременности принцесса Маргарет – родная сестра королевы Елизаветы II.

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