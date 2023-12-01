Стройная красотка: бывшая девушка принца Гарри блистала на гала-концерте с сестрами Йоркскими

Крессиду Бонас знают, как бывшую девушку принца Гарри, но она уже давно не имеет ничего общего с британской королевской семье. Кроме разве что дружбы с сестрами Йоркскими.

На днях Крессида посетила вместе с принцессами Евгенией и Беатрис зимний гала-концерт Коллектива по борьбе с рабством в Центре искусств Баттерси в Лондоне.

Крессида надела красно-розовое платье в широкую полоску без бретелек, сделала кудрявую укладку, надела золотые серьги-висюльки из нескольких гроздьев колец и сделала макияж со светлыми тенями на веках и нежно-розовым блеском на губах.

Крессида Бонас / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлом году в ноябре Крессида Бонас стала мамой и родила сына от своего мужа Гарри Уэнтворта-Стэнли, агента по недвижимости, за которого вышла замуж в 2020 году.

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