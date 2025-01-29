Сумка со смыслом: почему принцесса Уэльская выбрала аксессуар Chanel для памятной церемонии

Во время своего недавнего выхода на публику принцесса Уэльская произвела фурор идеально подобранными аксессуарами к скромному на первый взгляд образу.
Супруга принца Уильяма была воплощением чистой элегантности, когда она появилась на Дне памяти жертв Холокоста и выглядела потрясающе в черном ансамбле, состоящем из джемпера Boden с подходящими брюками от Roland Mouret, пальто Catherine Walker и дополнив аутфит сумкой Chanel стоимостью более 5 тысяч долларов.
Сиара Рассел, которая является ведущим стилистом моды, рассказала Express.co.uk, что Кейт осторожна в выборе аксессуаров и часто использует их для передачи скрытого смысла. Несмотря на то, что ее сумка Chanel выглядит скромной, Сиара заявила, что она имеет "громкий" смысл.
Специалист предположила, что принцесса Кейт сама выбрала ее из своей коллекции, чтобы не затмевать, а дополнять винтажные жемчужины от еврейского бренда Susan Сaplan, которые она носила в этот день на шее.
"Выбор Кейт Миддлтон сумки Chanel Classic Square Mini Flap Bag идеально дополняет ее изысканный и элегантный стиль. Структурированный, но универсальный дизайн сумки добавляет нотку роскоши, не будучи показным, и идеально сочетается с ее фирменной сдержанной изысканностью. Сумки Chanel действительно бесценны, потому что они олицетворяют бесценную и неподвластную времени элегантность и изысканность", - сказала эксперт.
Ранее мы рассказывали вам, какие четыре обязательных предмета носит в своей сумке принцесса Уэльская.
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