Сумка со смыслом: почему принцесса Уэльская выбрала аксессуар Chanel для памятной церемонии

Во время своего недавнего выхода на публику принцесса Уэльская произвела фурор идеально подобранными аксессуарами к скромному на первый взгляд образу.

Супруга принца Уильяма была воплощением чистой элегантности, когда она появилась на Дне памяти жертв Холокоста и выглядела потрясающе в черном ансамбле, состоящем из джемпера Boden с подходящими брюками от Roland Mouret, пальто Catherine Walker и дополнив аутфит сумкой Chanel стоимостью более 5 тысяч долларов.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Сиара Рассел, которая является ведущим стилистом моды, рассказала Express.co.uk, что Кейт осторожна в выборе аксессуаров и часто использует их для передачи скрытого смысла. Несмотря на то, что ее сумка Chanel выглядит скромной, Сиара заявила, что она имеет "громкий" смысл.

Сумка Chanel принцессы Кейт / Фото: Getty Images

Специалист предположила, что принцесса Кейт сама выбрала ее из своей коллекции, чтобы не затмевать, а дополнять винтажные жемчужины от еврейского бренда Susan Сaplan, которые она носила в этот день на шее.

"Выбор Кейт Миддлтон сумки Chanel Classic Square Mini Flap Bag идеально дополняет ее изысканный и элегантный стиль. Структурированный, но универсальный дизайн сумки добавляет нотку роскоши, не будучи показным, и идеально сочетается с ее фирменной сдержанной изысканностью. Сумки Chanel действительно бесценны, потому что они олицетворяют бесценную и неподвластную времени элегантность и изысканность", - сказала эксперт.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали вам, какие четыре обязательных предмета носит в своей сумке принцесса Уэльская.

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