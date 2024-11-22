Сумма впечатляет: раскрыта стоимость коронации короля Чарльза III

Расходы на коронацию сына королевы Елизаветы II в 2023 году сравнили с тем, сколько было потрачено на ее похорон в 2022 году.

21 ноября Департамент культуры, СМИ и спорта (DCMS) Великобритании опубликовал свой ежегодный отчет, в котором указано, что на коронацию короля Чарльза III и королевы Камиллы, 6 мая 2023 года, в Лондоне, было потрачено 90,69 млн долларов. Хотя Чарльз сразу же вступил на престол после смерти своей матери королевы Елизаветы в сентябре 2022 года, он продолжил почти тысячелетнюю традицию, когда был торжественно коронован в Вестминстерском аббатстве.

Коронация короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Из них 63,37 млн ​​долларов было профинансировано Казначейством Его Величества, а 27,33 млн долларов было выделено Министерством внутренних дел на охрану порядка на мероприятии, пишет People.

Коронация короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Также расходы на коронацию сравнили с расходами на похорон королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Сообщается, что счет за государственные похороны покойной королевы составил 204 миллионов долларов. По информации The Telegraph эта сумма включала в себя церемонию прощания и другие мероприятия по всей Великобритании в течение всего периода национального траура. Таким образом на организацию похорон Елизаветы II было потрачено более чем в два раза больше средств, чем на коронацию ее сына.

Напомним, ранее мы вспоминали, как короновали королеву Елизавету II.

Коронация королевы Елизаветы II, на фото маленький принц Чарльз / Фото: Getty Images

Коронация королевы Елизаветы II в 1953 году / Фото: Getty Images

Читайте также:

Коронация короля Чарльза III и королевы Камиллы (60 фото)