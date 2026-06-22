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Супермодель Клаудия Шиффер в белом платье и босоножках на каблуках посетила мероприятие в Лондоне
55-летняя немецкая супермодель появилась на мероприятии healf.HX26 Served by smoov в The Store Studios.
Это ведущий европейский фестиваль, посвященный оздоровлению и долголетию. Мероприятие, проходившее 20–21 июня 2026 года в The Store Studios в Лондоне, собрало более 4000 участников, представивших передовые научные достижения, биохакинг и методы оптимизации здоровья.
Клаудия Шиффер приехала на мероприятие в белом макси-платье с кружевной отделкой, рукавами-фонариками с оборками и обута в замшевые босоножки коричневого цвета на каблуках. Через плечо у Шиффер висела плетенная сумка на длинном ремешке, а на шее было несколько золотых крупных подвесок на золотой цепочке.
Шиффер распустила белокурые длинные волосы и сделала очень легкий макияж и выглядела модель очень привлекательно.