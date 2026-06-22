ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
580
Время на прочтение
1 мин

Супермодель Клаудия Шиффер в белом платье и босоножках на каблуках посетила мероприятие в Лондоне

55-летняя немецкая супермодель появилась на мероприятии healf.HX26 Served by smoov в The Store Studios.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Это ведущий европейский фестиваль, посвященный оздоровлению и долголетию. Мероприятие, проходившее 20–21 июня 2026 года в The Store Studios в Лондоне, собрало более 4000 участников, представивших передовые научные достижения, биохакинг и методы оптимизации здоровья.

Клаудия Шиффер приехала на мероприятие в белом макси-платье с кружевной отделкой, рукавами-фонариками с оборками и обута в замшевые босоножки коричневого цвета на каблуках. Через плечо у Шиффер висела плетенная сумка на длинном ремешке, а на шее было несколько золотых крупных подвесок на золотой цепочке.

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Шиффер распустила белокурые длинные волосы и сделала очень легкий макияж и выглядела модель очень привлекательно.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
580
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie