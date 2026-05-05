Супермодель Миранда Керр в роскошном платье Christian Dior появилась на балу Met Gala

Миранда Керр / © Associated Press

Керр выдержала свой образ в соответствии с темой мероприятия «Мода — это искусство», появившись в белоснежном ансамбле от Christian Dior. На ней было платье с прозрачной юбкой, расшитой пайетками, четко очерченным лифом-баской и с цветком на шее. Наряд отличался богатой детализацией, использованием фактурной ткани, включая объемные цветочные аппликации и бахрому.

Она дополнила наряд туфлями на каблуках, украшенными кристаллами от Flor de Maria и цветочными серьгами Hassanzaheh jewelry.

Волосы Миранды были уложены в элегантную прическу, а макияж оставался классическим и безупречным, с четко очерченными бровями и сияющей кожей.

Миранду сопровождал ее муж Эван Шпигель, соучредитель и генеральный директор Snapchat. Бизнесмен-миллиардер выглядел воплощением элегантности в классическом смокинге.

Эван Шпигель и Миранда Керр / © Associated Press

