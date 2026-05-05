ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

Супермодель Миранда Керр в роскошном платье Christian Dior появилась на балу Met Gala

Австралийская супермодель и предпринимательница Миранда Керр приковала к себе все взгляды, появившись на балу Met Gala в Нью-Йорке в элегантном белом платье.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Миранда Керр

Миранда Керр / © Associated Press

Керр выдержала свой образ в соответствии с темой мероприятия «Мода — это искусство», появившись в белоснежном ансамбле от Christian Dior. На ней было платье с прозрачной юбкой, расшитой пайетками, четко очерченным лифом-баской и с цветком на шее. Наряд отличался богатой детализацией, использованием фактурной ткани, включая объемные цветочные аппликации и бахрому.

Миранда Керр / © Associated Press

Миранда Керр / © Associated Press

Она дополнила наряд туфлями на каблуках, украшенными кристаллами от Flor de Maria и цветочными серьгами Hassanzaheh jewelry.

Миранда Керр / © Associated Press

Миранда Керр / © Associated Press

Волосы Миранды были уложены в элегантную прическу, а макияж оставался классическим и безупречным, с четко очерченными бровями и сияющей кожей.

Миранду сопровождал ее муж Эван Шпигель, соучредитель и генеральный директор Snapchat. Бизнесмен-миллиардер выглядел воплощением элегантности в классическом смокинге.

Эван Шпигель и Миранда Керр / © Associated Press

Эван Шпигель и Миранда Керр / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
45
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie