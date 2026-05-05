- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 1 мин
Супермодель Миранда Керр в роскошном платье Christian Dior появилась на балу Met Gala
Австралийская супермодель и предпринимательница Миранда Керр приковала к себе все взгляды, появившись на балу Met Gala в Нью-Йорке в элегантном белом платье.
Керр выдержала свой образ в соответствии с темой мероприятия «Мода — это искусство», появившись в белоснежном ансамбле от Christian Dior. На ней было платье с прозрачной юбкой, расшитой пайетками, четко очерченным лифом-баской и с цветком на шее. Наряд отличался богатой детализацией, использованием фактурной ткани, включая объемные цветочные аппликации и бахрому.
Она дополнила наряд туфлями на каблуках, украшенными кристаллами от Flor de Maria и цветочными серьгами Hassanzaheh jewelry.
Волосы Миранды были уложены в элегантную прическу, а макияж оставался классическим и безупречным, с четко очерченными бровями и сияющей кожей.
Миранду сопровождал ее муж Эван Шпигель, соучредитель и генеральный директор Snapchat. Бизнесмен-миллиардер выглядел воплощением элегантности в классическом смокинге.