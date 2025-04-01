Супруг королевы Летиции шокировал публику своим внешним видом: что случилось с монархом

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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Король Филипп VI появился на Испанском экономическом форуме «Проснись, Испания!», где продемонстрировал перемены в своей внешности. Оказалось, что монарх вернулся из отпуска, а его румяные щеки и красное лицо — это результат солнечного ожога, который Филипп получил во время катания на лыжах в Формигале.

«Вот что происходит, когда вы не защищаете себя должным образом от солнца», — пошутил он, извинившись за свой внешний вид и рассмешив публику, пишет журнал Hello!.

Король Филипп VI / © Getty Images

Недавно супруг королевы Летиции вернулся из поездки на курорт Формигаль в Арагонских Пиренеях, где к нему присоединились несколько его близких друзей. Супруга Филиппа не присутствовала с ним в этой поездке, вероятно, она бы точно проконтролировала, чтобы муж нанес на лицо солнцезащитный крем.

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Король Филипп VI с дочками / © Getty Images Король Филипп VI с мамой и отцом / © Getty Images Король Филипп VI с семьей / © Getty Images Королева Летиция с дочками / © Getty Images Король Филипп VI с королевой Елизаветой II / © Getty Images Фелипе в детстве / © Getty Images Фелипе в детстве / © Getty Images Фелипе в детстве / © Getty Images Король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI с дочками Леонор и Софией / © Getty Images