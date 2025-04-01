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Супруг королевы Летиции шокировал публику своим внешним видом: что случилось с монархом
Его Величество появился на экономическом форуме в Испании и стал объектом всеобщего внимания.
Король Филипп VI появился на Испанском экономическом форуме «Проснись, Испания!», где продемонстрировал перемены в своей внешности. Оказалось, что монарх вернулся из отпуска, а его румяные щеки и красное лицо — это результат солнечного ожога, который Филипп получил во время катания на лыжах в Формигале.
«Вот что происходит, когда вы не защищаете себя должным образом от солнца», — пошутил он, извинившись за свой внешний вид и рассмешив публику, пишет журнал Hello!.
Недавно супруг королевы Летиции вернулся из поездки на курорт Формигаль в Арагонских Пиренеях, где к нему присоединились несколько его близких друзей. Супруга Филиппа не присутствовала с ним в этой поездке, вероятно, она бы точно проконтролировала, чтобы муж нанес на лицо солнцезащитный крем.