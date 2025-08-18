Супруг королевы Летиции срочно прервал семейный отпуск: что произошло

Король Филипп VI / © Getty Images

Король прервал свой семейный отпуск в Греции, где они с королевой Летицией и дочерьми Леонор и Софией отдыхают на вилле нидерландской королевской семьи, чтобы вернуться в Испанию.

Испанию всколыхнули масштабные лесные пожары. Издание Sky News сообщает, что еще 500 солдат были задействованы, в результате чего общее число военнослужащих достигло 1900 человек. Они будут бороться с 20 крупными лесными пожарами, большинство из которых — в северо-западном регионе Испании -в Галисии.

Король Филипп VI отдыхал с семьей на Майорке, а после отправился в Грецию / © Getty Images

Приземлившись в воскресенье на авиабазе Торрехон, к северо-востоку от Мадрида, 57-летний король Филипп VI сразу же направился в штаб-квартиру Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME), где его встретили министр обороны Маргарита Роблес и генерал-лейтенант, командующий UME, Франсиско Хавьер Маркос. В штабе ему доложили последние сведения об участии войск УМЕ в тушении лесных пожаров.

В видеоролике в Instagram монарх также выразил свою благодарность службам экстренной помощи, сказав: «Спасибо всем действующим военным, гражданским, волонтерам за то, что вы боретесь с разрушительными лесными пожарами, опустошающими большую часть нашей страны. Наша признательность и огромная благодарность за невероятные усилия и работу, которые вы делаете, чтобы защитить гражданское население и попытаться как можно быстрее потушить пожар», — сказал Филипп VI.

В течение последних нескольких дней, даже находясь в отпуске, король внимательно следил за развитием событий. А источники во дворце Сарсуэла заявили, что монарх поддерживает связь с главами общин, наиболее пострадавших от лесных пожаров, а также с правительством Испании.