Супруг королевы Максимы неудачно пошутил о принцессе Уэльской: что сказал монарх

Ситуация с отредактированной в фотошопе фотографией Кейт Миддлтон не оставила равнодушным даже короля Нидерландов.
Король Виллем-Александр, похоже, высмеял ситуацию вокруг снимка, которым на День матери поделилась принцесса Уэльская.
Во время визита в Зютфен 56-летний король пообщался с собравшейся публикой. Один из пришедших на встречу с монархом детей упомянул фотографию короля с его семьей (Виллем-Александр и королева Максима часто снимаются в семейных фотосетах) на что монарх ответил:
"По крайней мере, я не фотошопил ее", пишет издание People, со ссылкой на The Independent и The Telegraph.
Напомним, разговоры вокруг семьи Уильяма и Кейт Уэльских возникли после того, как 42-летняя принцесса Уэльская опубликовала фотографию на День матери над которой немного поработала в фоторедакторе. После того, как на дворец посыпались жалобы от пользователей соцсетей, где был опубликовано снимок, несколько фотоагентств отказались от этого снимка из-за того, что он искажает информацию. На следующий день принцессе Уэльской пришлось оправдываться за неудачный фотошоп.
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