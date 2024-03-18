Супруг королевы Максимы неудачно пошутил о принцессе Уэльской: что сказал монарх

Ситуация с отредактированной в фотошопе фотографией Кейт Миддлтон не оставила равнодушным даже короля Нидерландов.

Король Виллем-Александр, похоже, высмеял ситуацию вокруг снимка, которым на День матери поделилась принцесса Уэльская.

Во время визита в Зютфен 56-летний король пообщался с собравшейся публикой. Один из пришедших на встречу с монархом детей упомянул фотографию короля с его семьей (Виллем-Александр и королева Максима часто снимаются в семейных фотосетах) на что монарх ответил:

"По крайней мере, я не фотошопил ее", пишет издание People, со ссылкой на The Independent и The Telegraph.

Королева Максима и король Виллем-Александр с дочерью принцессой Катариной-Амалией / Фото: Getty Images

Напомним, разговоры вокруг семьи Уильяма и Кейт Уэльских возникли после того, как 42-летняя принцесса Уэльская опубликовала фотографию на День матери над которой немного поработала в фоторедакторе. После того, как на дворец посыпались жалобы от пользователей соцсетей, где был опубликовано снимок, несколько фотоагентств отказались от этого снимка из-за того, что он искажает информацию. На следующий день принцессе Уэльской пришлось оправдываться за неудачный фотошоп.

Король Виллем-Александр и королева Максима с Кейт и Уильямом Уэльскими / Фото: Getty Images

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