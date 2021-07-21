Супруг кронпринцессы Мэри – кронпринц Фредерик – пропустит Олимпийские игры: что случилось

53-летний принц и будущий король Дании Фредерик контактировал с кем-то, кто впоследствии заболел коронавирусом. Из-за того, что кронпринц отправлен на самоизоляцию, он вынужден пропустить Олимпийские игры в Токио.

В заявлении датского королевского дворца говорится: "Из-за более строгих требований к въезду на Олимпийские игры это означает, что наследный принц не имеет возможности поехать в Японию".

Кронпринц Фредерик / Associated Press

Известно, что кронпринц, как и его супруга принцесса Мэри, были вакцинированы. Фредерик не имеет каких-либо симптомов, но, согласно правилам, должен находиться на самоизоляции. Его жена Мэри и четверо детей не контактировали с человеком, у которого положительный тест на COVID-19, поэтому не обязаны находиться на карантине, пишет Hello!.

Наследный принц Фредерик должен был вылететь в Японию 19 июля, чтобы принять участие в 138-й Генеральной ассамблее Международного олимпийского комитета с 20 по 21 июля, прежде чем присутствовать на церемонии открытия в пятницу. Вместо этого он будет присутствовать там виртуально.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / Associated Press

Напомним, ранее из-за такой же ситуации на самоизоляции оказалась герцогиня Кембриджская Кэтрин.

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Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик (7 фото)

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