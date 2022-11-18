Супруга Альбера II порадовала публику: редкий выход княгини Шарлин с помолвочным кольцом на пальце

Князь и княгиня Монако снова вместе появились на публичном мероприятии. Вчера княжеская пара посетила благотворительное мероприятие в штаб-квартире Красного Креста в Монако.

44-летняя Шарлин надела плиссированное платье-рубашку изумрудного цвета и обула высокие черные сапоги на каблуках. Сделала макияж с блестящими тенями на веках, надела серьги-гвоздики с бриллиантами и подчеркнула губы помадой натурального оттенка.

Князь Альбер III и княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Также мы обратили внимание, что на этот выход Шарлин надела свое помолвочное кольцо, что делает обычно редко. Также на пальце у княгини сверкало и обручальное кольцо из белого золота, которое носит редко.

Чем особенно кольцо княгини Шарлин и почему она его редко носит, мы вам уже рассказывали. Но, видимо, в этот раз, принцесса решила продемонстрировать, что в их браке с Альбером II все хорошо и нет повода для беспокойства.

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Князь Альбер III и княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Князь, к слову, в этот день выглядел также стильно и был в синем костюме и белоснежной рубашке с галстуком. Недавно он встречался со своими внебрачными детьми, и фото просочились в соцсети, поговаривали, что Шарлин была очень недовольна этой ситуацией.

Князь Альбер III и княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Князь Альбер III и княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

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