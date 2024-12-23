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Супруги Байденов на мероприятии: Джо в полосатом галстуке, Джилл – в коротком платье цвета индиго

Супруги Байденов на мероприятии: Джо в полосатом галстуке, Джилл – в коротком платье цвета индиго

Супруги Байденов на мероприятии: Джо в полосатом галстуке, Джилл – в коротком платье цвета индиго

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Президентские супруги выглядели красиво.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приняли участие в праздничном приеме Национального комитета Демократической партии, состоявшемся в отеле Willard в Вашингтоне.

На мероприятии Джо появился в темно-синем классическом костюме, в белой рубашке и галстуке с широкими – синими и красными полосками, и узкими – белыми и желтыми.

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press
Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди выбрала для своего появления короткое платье цвета индиго, сверху которого надела бархатный темно-синий блейзер в гусарском стиле с золотыми пуговицами.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала аккуратную укладку с мягкими локонами, макияж с акцентом на глазах и французским маникюром. Уши она украсила серьгами-снежинками с камнями, шею – цепочками с подвесками, а руки – браслетами.

Напомним, Джилл Байден в красном платье и замшевых туфлях почитала детям рождественскую историю.

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