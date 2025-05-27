ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
878
Время на прочтение
1 мин

Супруги Макрон на государственном ужине: Брижит – в элегантном платье, Эммануэль – в черном костюме

Президентские супруги Франции находятся с туром по Юго-Восточной Азии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит и Эммануэль Макрон

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили государственный ужин в Международном конференц-центре в Ханое, который для них организовали президент Вьетнама Луонг Куонг с супругой Нгуен Тхи Минь Нгует.

Первая леди Франции выбрала для такого события элегантное закрытое платье длины макси, украшенное в зоне декольте треугольником с серебристыми блестками.

Брижит и Эммануэль Макрон, Луонг Куонг и Нгуен Тхи Минь Нгует / © Getty Images

Брижит и Эммануэль Макрон, Луонг Куонг и Нгуен Тхи Минь Нгует / © Getty Images

Аутфит Брижит дополнила туфлями цвета металлик и серебряным клатчем.

Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Напомним, в Сети продолжают активно обсуждать скандальный момент между супругами Макрон, когда Брижит, словно дала «пощечину» мужу. Пользователи считают, что между первой леди и президентом произошла ссора.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie