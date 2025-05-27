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Супруги Макрон на государственном ужине: Брижит – в элегантном платье, Эммануэль – в черном костюме
Президентские супруги Франции находятся с туром по Юго-Восточной Азии.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили государственный ужин в Международном конференц-центре в Ханое, который для них организовали президент Вьетнама Луонг Куонг с супругой Нгуен Тхи Минь Нгует.
Первая леди Франции выбрала для такого события элегантное закрытое платье длины макси, украшенное в зоне декольте треугольником с серебристыми блестками.
Аутфит Брижит дополнила туфлями цвета металлик и серебряным клатчем.
Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.
Напомним, в Сети продолжают активно обсуждать скандальный момент между супругами Макрон, когда Брижит, словно дала «пощечину» мужу. Пользователи считают, что между первой леди и президентом произошла ссора.