Супруги снова будут вместе: почему принца Филиппа перезахоронят после прощания с Елизаветой II

Королева Елизавета II пережила своего мужа Филиппа на полтора года. Трудно представить, каким было для нее это время. Но нет сомнений в том, что именно после ухода мужа здоровье королева стало ухудшаться.
Самый долгоправящий монарх в истории Великобритании умерла в возрасте 96 лет, в замке Балморал, в окружении близких. И ровно через неделю Елизавета II и ее муж Филипп снова воссоединятся в буквальном смысле слова.
В день похорон герцога Эдинбургского, которые состоялись 17 апреля 2021 года в Виндзоре, стало известно, что после смерти его супруги тело герцога перезахоронят.
Принц Филипп был похоронен в Королевском склепе часовни Святого Георгия в Виндзорском замке, но это не было его последним пристанищем. После похорон Елизаветы II (а покоится она будет в семейной часовне короля Георга VI в Виндзоре) тело Филиппа также будет перевезено в мемориальную часовню. Такова была воля Елизаветы II еще при жизни.
В этой часовне покоятся отец Елизаветы II – король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет.
Напомним, стала известна предполагаемая причина смерти королевы Елизаветы II.
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