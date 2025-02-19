Супругу королевы Рании сделали операцию: дворец опубликовал заявление

Король Иордании Абдалла II перенес операцию через два дня после рождения своей второй внучки.
18 февраля Королевский Хашимитский суд объявил, что 63-летний король перенес небольшую операцию по лечению послеоперационной грыжи, которая прошла успешно.
"Королевский Хашимитский суд рад сообщить, что Его Величество король Абдалла II успешно перенес небольшую операцию по лечению послеоперационной грыжи в King Hussein Medical City", — говорится в заявлении суда во вторник. "Его Величество покинул больницу и возобновит свой рабочий график в среду".
Напомним, новость появилась после того, как 16 февраля у дочери короля принцессы Иман родилась девочка по имени Амина. Она стала второй внучкой для короля Абдаллы II и королевы Рании.
Ранее мы рассказывали, что известно о первой дочери принцессы Иман и внучке королевы Рании – принцессе Амине.
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