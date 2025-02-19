Супругу королевы Рании сделали операцию: дворец опубликовал заявление

Король Иордании Абдалла II перенес операцию через два дня после рождения своей второй внучки.

18 февраля Королевский Хашимитский суд объявил, что 63-летний король перенес небольшую операцию по лечению послеоперационной грыжи, которая прошла успешно.

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

"Королевский Хашимитский суд рад сообщить, что Его Величество король Абдалла II успешно перенес небольшую операцию по лечению послеоперационной грыжи в King Hussein Medical City", — говорится в заявлении суда во вторник. "Его Величество покинул больницу и возобновит свой рабочий график в среду".

Напомним, новость появилась после того, как 16 февраля у дочери короля принцессы Иман родилась девочка по имени Амина. Она стала второй внучкой для короля Абдаллы II и королевы Рании.

Король Абдалла II с внучкой принцессой Аминой / Фото: Instagram королевы Рании

Ранее мы рассказывали, что известно о первой дочери принцессы Иман и внучке королевы Рании – принцессе Амине.

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