Свадьба Чарльза и Дианы: что сказала королева Елизавета II невесте на балконе Букингемского дворца

Свадьба Чарльза и Дианы / © Getty Images

Реклама

После церемонии бракосочетания в соборе Святого Павла новоиспеченные принц и принцесса Уэльские отправились в Букингемский дворец, где вышли на балкон дворца и положили начало традиции, которая продолжается на королевских свадьбах до сегодняшнего дня.

Свадьба Чарльза и Дианы в 1981 году / © Associated Press

На балконе Диана общалась не только со своим мужем Чарльзом, но и со своей свекровью, королевой Елизаветой II, которая, когда они махали толпе людей внизу, сказала Диане «посмотреть» на всех тех, кто «был там весь день», чтобы увидеть ее, как сообщила изданию Daily Mail специалистка по чтению по губам.

Поцелуй Чарльза и Дианы на балконе Букингемского дворца / © Associated Press

А другой специалист по чтению по губам сказал, что заметил, как принц Чарльз произнес Диане: «Ты выглядишь идеально». После того, как они забыли поцеловаться у алтаря, Чарльз, по-видимому, решил исправить эту ошибку, продемонстрировав поцелуй на балконе дворца. Эта традиция сохраняется среди королевских пар с тех пор. Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон даже дважды обменялись поцелуями на балконе в день своей свадьбы 29 апреля 2011 года.

Реклама

Свадьба Кейт и Уильяма в 2011 году / © Associated Press

Ранее мы рассказывали, что стало причиной развода Чарльза и Дианы в 1996 году.