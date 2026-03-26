Свадьба Чарльза и Дианы: что сказала королева Елизавета II невесте на балконе Букингемского дворца
29 июля 1981 года 600 000 человек собрались на улицах Лондона, чтобы увидеть принца Чарльза и принцессу Диану в день их свадьбы на балконе Букингемского дворца.
После церемонии бракосочетания в соборе Святого Павла новоиспеченные принц и принцесса Уэльские отправились в Букингемский дворец, где вышли на балкон дворца и положили начало традиции, которая продолжается на королевских свадьбах до сегодняшнего дня.
На балконе Диана общалась не только со своим мужем Чарльзом, но и со своей свекровью, королевой Елизаветой II, которая, когда они махали толпе людей внизу, сказала Диане «посмотреть» на всех тех, кто «был там весь день», чтобы увидеть ее, как сообщила изданию Daily Mail специалистка по чтению по губам.
А другой специалист по чтению по губам сказал, что заметил, как принц Чарльз произнес Диане: «Ты выглядишь идеально». После того, как они забыли поцеловаться у алтаря, Чарльз, по-видимому, решил исправить эту ошибку, продемонстрировав поцелуй на балконе дворца. Эта традиция сохраняется среди королевских пар с тех пор. Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон даже дважды обменялись поцелуями на балконе в день своей свадьбы 29 апреля 2011 года.
