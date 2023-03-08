Свадьба через три дня: королева Рания показала кадры с девичника своей дочери - принцессы Иман

По случаю предстоящей свадьбы на днях состоялась предсвадебная вечеринка, или, как ее еще называют, девичник. Королева Рания поделилась в своем Instagram снимками с мероприятия, на котором присутствовали родственники и друзья невесты.

"Столько любви в одной комнате! Вчера с друзьями и семьей на вечеринке Iman’s Henna", - подписала красочные кадры Рания.

В Иордании такое мероприятие перед свадьбой называется "Ночь хны". Но по сути это просто аналог девичника.

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Принцесса Иман была в красивом белом платье с поясом, который завязала ей мама. Это пояс со свадебного платья самой королевы Рании. Сама королева была в насыщенно-красном платье-тунике с камнями на подоле с рукавами три четверти и дополнила лук остроносыми туфлями.

Королева анонсировала свадьбу дочери неделю назад, опубликовав в Instagram трогательный ролик. 25-летняя принцесса Иман станет женой Джамиля Термиотиса, управляющего партнера нью-йоркского фонда венчурного капитала, он на два года старше нее.

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