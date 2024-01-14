Свадьба длилась десять дней: рассматриваем образы невесты принца Брунея

Сын султана Брунея - принц Абдула Матин - связал себя узами брака на первой крупной королевской свадьбе в этом году.

Принц Абдул Матин из Брунея и Аниша Иса Калебич сыграли свадьбу, которая длилась целых десять дней. Аниша — простолюдинка, она внучка специального советника султана Пехина Дато Исы, владелица модного бренда и туристического бизнеса.

Королевская свадьба принца Брунея / Фото: Getty Images

В день свадьбы невеста была в традиционном платье с золотой вышивкой, длинным шлейфом и фатой. У нее на голове была тиара с бриллиантами, крупные серьги в ушах, и колье с огромным бриллиантовым камнем на шее. А на безымянном пальце левой руки сверкало кольцо с крупным бриллиантом. Автором ее свадебного наряда стал дизайнер Тех Фирдаус.

Королевская свадьба принца Брунея / Фото: Getty Images

Королевская свадьба принца Брунея / Фото: Getty Images

У молодоженов было несколько церемоний, но фотографии доступны не со всех. На одной из них невеста брунейского принца блистала в алом платье, усыпанном стразами и украшенном золотой вышивкой. Образ был дополнен многочисленными золотыми браслетами на запястье, золотым головным убором, крупными серьгами с бриллиантами и лаковыми туфлями на высоких каблуках.

Королевская свадьба принца Брунея / Фото: Getty Images

После всех официальных церемоний супруги посетили королевский свадебный банкет, а в столице Брунея прошел праздничный парад.

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