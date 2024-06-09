Свадьба герцога и герцогини Вестминстерских: интересные детали торжества, которое пропустил принц Гарри

Пара поженилась в пятницу в Честерском соборе и на свадьбе присутствовало 400 гостей. Еще тысячи людей выстроились на улицах, чтобы увидеть важный день пары. Мы собрали для вас некоторые интересные подробности свадьбы лучшего друга принца Гарри.
Собор, где прошла свадьба, находится недалеко от Итон-холла, семейного дома Гросвеноров, где будут жить молодожены.
Принц Гарри не приехал на торжество, хотя Хью Гросвенор его лучший друг. Сообщалось, что они оба решили, что так будет лучше. Старший брат Гарри – принц Уильям присутствовал и был главным помощником жениха.
Когда принц Уильям направлялся в собор, кто-то из толпы выкрикнул добрые пожелания для его жены Кейт, на что Уильям отреагировал, выразив слова благодарности и помахал рукой, пишет express.co.uk. Кэтрин не смогла присутствовать на свадьбе, так как пока что проходит лечение от рака. Хью является крестным отцом их старшего сына принца Джорджа.
31-летняя невеста Оливия Хенсон вышла замуж в платье Emma Victoria Payne и синих туфлях SILVIA LAGO ручной работы.
В образе Оливии также было несколько впечатляющих деталей, особенно фата, созданная также Emma Victoria Payne. В нее вошла части фаты прапрабабушки невесты, датируемой примерно 1880 годом.
Цветы, которые Оливия держала в руках, также были собраны в садах Итон-холла.
Жених приехал на зеленом Land Rover Defender, популярном среди фермеров и владельцев поместий. Хью Гросвенор является одним из крупнейших землевладельцев Великобритании и президентом благотворительной организации Country Trust, которая помогает детям из неблагополучных семей заняться сельским хозяйством.
На невесте также была традиционная миртовая тиара Фаберже, созданная специально для невест семьи Гросвенор – настоящая семейная реликвия, принадлежащая семье с 1906 года. Тиара спроектирована так, чтобы напоминать лавровый венок или мирт — традиционный свадебный цветок.
Кроме принца Уильяма свадьбу посетила также принцесса Йоркская Евгения, с которой произошел небольшой конфуз.
После церемонии гостей на автобусе отвезли в Итон-холл для дальнейших торжеств. Их ожидал дневной прием, а также вечеринка, подробности которой держались в тайне.
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