Свадьба герцога и герцогини Вестминстерских: интересные детали торжества, которое пропустил принц Гарри

Пара поженилась в пятницу в Честерском соборе и на свадьбе присутствовало 400 гостей. Еще тысячи людей выстроились на улицах, чтобы увидеть важный день пары. Мы собрали для вас некоторые интересные подробности свадьбы лучшего друга принца Гарри.

Собор, где прошла свадьба, находится недалеко от Итон-холла, семейного дома Гросвеноров, где будут жить молодожены.

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

Принц Гарри не приехал на торжество, хотя Хью Гросвенор его лучший друг. Сообщалось, что они оба решили, что так будет лучше. Старший брат Гарри – принц Уильям присутствовал и был главным помощником жениха.

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

Когда принц Уильям направлялся в собор, кто-то из толпы выкрикнул добрые пожелания для его жены Кейт, на что Уильям отреагировал, выразив слова благодарности и помахал рукой, пишет express.co.uk. Кэтрин не смогла присутствовать на свадьбе, так как пока что проходит лечение от рака. Хью является крестным отцом их старшего сына принца Джорджа.

Принц Уильям на свадьбе Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

31-летняя невеста Оливия Хенсон вышла замуж в платье Emma Victoria Payne и синих туфлях SILVIA LAGO ручной работы.

В образе Оливии также было несколько впечатляющих деталей, особенно фата, созданная также Emma Victoria Payne. В нее вошла части фаты прапрабабушки невесты, датируемой примерно 1880 годом.

Цветы, которые Оливия держала в руках, также были собраны в садах Итон-холла.

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

Жених приехал на зеленом Land Rover Defender, популярном среди фермеров и владельцев поместий. Хью Гросвенор является одним из крупнейших землевладельцев Великобритании и президентом благотворительной организации Country Trust, которая помогает детям из неблагополучных семей заняться сельским хозяйством.

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

На невесте также была традиционная миртовая тиара Фаберже, созданная специально для невест семьи Гросвенор – настоящая семейная реликвия, принадлежащая семье с 1906 года. Тиара спроектирована так, чтобы напоминать лавровый венок или мирт — традиционный свадебный цветок.

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

Кроме принца Уильяма свадьбу посетила также принцесса Йоркская Евгения, с которой произошел небольшой конфуз.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

После церемонии гостей на автобусе отвезли в Итон-холл для дальнейших торжеств. Их ожидал дневной прием, а также вечеринка, подробности которой держались в тайне.

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

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