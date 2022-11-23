Свадьба Наоми Байден и Питера Нила: журнал Vogue поделился неопубликованными ранее фотографиями

На выходных вышла замуж старшая внучка президента Байдена – Наоми Байден. Журнал Vogue устроил фотосессию, а сама невеста подробнее рассказала об этом дне и своем роскошном свадебном платье.

Под венец Наоми шла в платье, сшитом для нее дизайнерами бренда Ralph Lauren из кружева шантильи с высоким воротом и длинными рукавами, которое она соединила с шелковой фатой соборной длины из органзы и букетом белых цветов.

"Как и у каждой маленькой девочки, у меня в голове было видение - я любила платье Грейс Келли", - признается Наоми.

Незадолго до свадьбы невеста и ее бабушка, первая леди Джилл Байден, снялись в фотосессии для Vogue. Джилл тогда сказала:

"У Наоми есть четкое представление о себе, и у нее было видение своей свадьбы. Было забавно видеть, как она находит столько радости во всех деталях".

Молодожены Наоми Байден и Питер Нил вошли в историю Белого дома. Ведь с 1800 года здесь в Белом доме было проведено всего 19 свадеб, в том числе одна для президента Гровера Кливленда и 10 для первых дочерей. Наоми - первая внучка, вышедшая замуж на легендарной территории.

"Никогда не думала, что меня будет волновать цвет шрифта в моем свадебном приглашении, но я думаю, что мы с Питером потратили на это шесть часов", - рассказала невеста.

Пройдя по проходу, невеста переоделась в шелковое платье Mikado цвета слоновой кости без бретелек @ReemAcra. Свадьба в Белом доме была наполнена интимными деталями, которые подчеркивали семейный элемент этого важного дня. Например, жемчуг бабушки Наоми Роберты Буле был вшит в широкий шестифутовый шлейф ее торжественного платья.

Читайте также: