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Свадьба принца Хусейна и принцессы Раджвы: сын королевы Рании поделился трогательным видео

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1963
Время на прочтение
1 мин
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Свадьба принца Хусейна и принцессы Раджвы: сын королевы Рании поделился трогательным видео

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / Фото: instagram.com/alhusseinjo

1 июня состоялась свадьба кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы в Аммане.

Мы уже показывали вам кадры со свадьбы старшего сына королевы Рании и короля Абдаллы II. Мы уже показывали вам красивый свадебный образ невесты и ее второе свадебное платье, в котором Раджва, получившая после свадьбы титул принцессы, надела на торжественный банкет.

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / © Getty Images
Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / Фото: Getty Images

Теперь в своем Instagram наследный принц Хусейн опубликовал ролик, в котором поблагодарил свою семью и всех, кто разделил с ним и его супругой этот знаменательный день.

"Моя дорогая иорданская семья, я всегда чувствовал вашу любовь ко мне и моей семье. Но вчера я видел это на улицах наших городов и сел, в песнях и праздниках нашего народа. Вы отпраздновали мое счастье, как если бы я был братом, сыном или внуком. Моя сердечная благодарность всем вам. Слова не могут выразить, как я благодарен. Пусть все наши дни будут наполнены радостью и любовью", - написал под опубликованным видео кронпринц Хусейн.

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Дата публикации
Просмотры
1963
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