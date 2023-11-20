Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа: фото, которое вы не видели раньше

Сегодня исполняется 76 лет со дня свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

К сожалению, они не могут отпраздновать эту годовщину, так как оба уже ушли из жизни. Филипп раньше – в апреле 2021 года, а его супруга Елизавета II скончалась в сентябре 2022-го.

Их историю любови мы уже рассказывали, а сегодня хотим показать вам редкий снимок, который был сделан в день их свадьбы – 20 ноября 1947 года. Вряд ли вы когда-либо ранее видели это фото.

На снимке 21-летняя принцесса Елизавета покидает Букингемский дворец в Лондоне в ирландской карете в сопровождении своего отца, короля Георга VI, чтобы отправиться в Вестминстерское аббатство, где она выйдет замуж за Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского.

Принцесса Елизавета в день своей свадьбы, 20 ноября 1947 года / Фото: Associated Press

Они прожили в браке больше 74 лет, редко кому удается похвастаться тем же.

Королева Елизавета II и принц Филипп на отдыхе, 2003 год / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам редкий кадр Кейт и Уильяма Уэльских со свадьбы, который снимали в Букингемском дворце.

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