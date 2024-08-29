Свадьба принцессы Марты Луизы и Дурека Верретта: кто из королевских гостей посетит торжество

Норвежская принцесса выйдет замуж за калифорнийского духовного целителя 31 августа 2024 года в поселке Гейрангер.

Уже известно, что на королевской свадьбе будут присутствовать некоторые гости других европейских королевских домов. В частности подтверждено участие кронпринцессы Виктории и ее мужа принца Даниэля из Швеции, а также на свадьбу приедет брат кронпринцессы – принц Карл Филипп и его жена принцесса София. А вот норвежские король Фредерик X и королева Мэри не посетят мероприятие, которое пройдет в отеле Union в Гейрангере.

Принцесса Марта Луиза и Шаман Друрек / Фото: Getty Images

Отметим, что шведскую и норвежскую королевские семьи связывают тесные дружеские отношения, а кронпринцесса Виктория является крестной матерью дочери кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит принцессы Ингрид Александры.

Марта также присутствовала на свадьбе Виктории и Дэниеля в 2010 году и на свадьбе Карла Филиппа и Софии в 2015 году.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль, принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Праздничная вечеринка по случаю свадьбы начнется в четверг, 29 августа, за ней последует прогулка на лодке по Гейрангер-фьорду и предсвадебная вечеринка в латиноамериканском стиле в пятницу, пишет Hello!. В интервью изданию, которое будет эксклюзивно освещать свадьбу, невеста сказала:

"Мы очень взволнованы. Это потрясающее чувство — выходить замуж за Дурека, и я так рада, что этот день уже близко. Окрестности великолепны — это одно из самых красивых мест, которые я знаю".

Известно, что после развода с бывшим (уже покойным мужем Ари Беном) принцесса Марта Луиза говорила, что не планирует больше выходить замуж. Но это было до встречи с Дуреком.

Норвежская принцесса Марта Луиза и ее первый муж Ари Бен / Фото: Getty Images

"Для меня брак укрепит близость между нами. Это способ повысить энергию и вступить в новую фазу наших отношений", - сказала невеста.

Читайте также: