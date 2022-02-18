Свадьба спустя 26 лет отношений: крестница принца Чарльза вышла замуж

Крестница принца Чарльза - британская фотомодель и дизайнер по интерьеру - Индия Хикс - после 26 дет отношений таки вышла замуж за своего партнера Дэвида Флинта Вуда.

Британская аристократка, которая была одной из девочек-цветочниц на свадьбе принцессы Дианы и принца Чарльза в 1981 году, три месяца назад узаконила отношения с отцом своих четверых детей – рекламным менеджером Дэвидом Флинтом Вудом.

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза / Associated Press

Их первая свадьба состоялась в сентябре 2021 года в Брайтвеллской приходской церкви Болдуина в Оксфордшире, Великобритания. Изначально пара планировала торжество на 2020 год, но пандемия внесла свои коррективы. Индия говорила, что никогда не стремилась выйти замуж и это не было ее целью, однако после первой церемонии они с мужем решили устроить еще и вторую на Багамах. Снимками невеста поделилась в Instagram.

27 декабря они собрались в саду своего красивого дома со своими детьми (у пары четверо общих детей и сын мужа от предыдущих отношений) и друзьями, чтобы отпраздновать торжество еще раз. 54-летняя невеста была в белом вышитом платье от австралийского бренда Zimmermann с цветочной аппликацией и объемными рукавами из льняной ткани с добавлением шелка и обута в босоножки на платформе.

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"Было довольно сложно найти платье, подходящее для танцев, тропического места и невесты постарше", — рассказала Индия свадебному изданию Over The Moon. Она нашла это платье, когда вместе с дочерью посетила выставочный зал Zimmermann в Нью-Йорке.

"Тогда я подумала: "Я хочу что-то, что я могу передать своей дочери". Что я могу сказать: "В этом платье я была, когда мы праздновали нашу свадьбу на острове", - рассказала Индия.

Ее первым свадебным платьем был наряд от Emilia Wickstead. Снимком с первой церемонии Индия также делилась в Instagram. Несмотря на то, что она никогда не мечтала быть невестой, оба раза выбрала именное белое платье. Кстати, предложение мужчина Индии сделал, еще когда женщина забеременела их старшим сыном Феликсом, но она тогда отказалась. А спустя много лет просто во время семейного обеда сама предложила отцу своих детей пожениться.

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