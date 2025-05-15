Свадьба в иорданском королевстве: племянница короля Абдаллы II шла под венец в платье, похожем на образ Грейс Келли

Принцесса Аише бинт Фейсал

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12 мая вышла замуж Ее Королевское Высочество принцесса Аише бинт Фейсал — племянница короля Абдаллы II.

Принцесса Аише вышла замуж за господина Карима Аль-Муфти. Церемония прошла во дворце Захран в Аммане — это то самое место, где летом 2023 года женился сын короля Абдаллы II — кронпринц Хусейн, а также где проходила свадьба самого короля Абдаллы с королевой Ранией в 1993 году.

Иорданская принцесса надела наряд с бриллиантами, включая серьги, теннисный браслет и цветочную тиару, которая, как сообщает The Royal Watcher, является той же диадемой, которую носила ее сестра, принцесса Айя бинт Фейсал, на своей свадьбе в 2014 году. Свадебное платье было с кружевном накидкой и немного напоминало подвенечный наряд княгини Монако Грейс Келли.

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Принцесса Айя поделилась своими восторженными поздравлениями на своей странице в Instagram, написав:

Свадьба иорданской принцессы

Иорданская принцесса надела наряд с бриллиантами, включая серьги, теннисный браслет и цветочную тиару, которая, как сообщает The Royal Watcher, является той же диадемой, которую носила ее сестра, принцесса Айя бинт Фейсал, на своей свадьбе в 2014 году. Свадебное платье было с кружевном накидкой и немного напоминало подвенечный наряд княгини Монако Грейс Келли.

Принцесса Айя поделилась своими восторженными поздравлениями на своей странице в Instagram, написав:

«С большой радостью я передаю свои сердечные поздравления моей любимой сестре, Ее Королевскому Высочеству принцессе Айше бинт Фейсал, по случаю ее бракосочетания с г-ном Каримом Аль-Муфти. Пусть Бог благословит их союз, объединит их в гармонии и благодати и дарует им жизнь, наполненную любовью и непреходящим счастьем».

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Свадьба иорданской принцессы

Также снимком в Instagram поделился Крис Сетиан — официальный фотограф Королевского Хашимитского двора Иордании.

Принцесса Аише бинт Фейсал вышла замуж

На свадьбе присутствовали король Абдалла II и его сын — наследник престола — принц Хусейн, правда оба были без жен.

«С большой радостью я передаю свои сердечные поздравления моей любимой сестре, Ее Королевскому Высочеству принцессе Айше бинт Фейсал, по случаю ее бракосочетания с г-ном Каримом Аль-Муфти. Пусть Бог благословит их союз, объединит их в гармонии и благодати и дарует им жизнь, наполненную любовью и непреходящим счастьем».

Также снимком в Instagram поделился Крис Сетиан — официальный фотограф Королевского Хашимитского двора Иордании.

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На свадьбе присутствовали король Абдалла II и его сын — наследник престола — принц Хусейн, правда оба были без жен.

Кронпринц Хусейн и король Абдалла II