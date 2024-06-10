Свадебная прическа Оливии Хенсон: герцогиня вдохновилась образом принцессы Уэльской

7 июня в Честерском соборе состоялась свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон. Хью извесен, как самый богатый житель в Великобритании, которому еще не исполнилось 40 лет. Он также является хорошим другом принцев Гарри и Уильяма.

Готовясь к своему важному дню, 31-летняя Оливия Хенсон, супруга герцога Вестминстерского, обратилась за помощью к стилисту по волосам и художественному руководителю Richard Ward Hair Криштиану Башу, который сделал ей прическу на ее собственную свадьбу.

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

Волосы Оливии уложили в элегантную прическу с пробором по бокам и шикарным шиньоном на затылке, чтобы помочь держать вуаль на месте, что было очень необходимо в ветреный день в Чешире.

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

В Instagram салона подтвердили информацию, написав, что "гордятся их талантливым художественным руководителем Криштиану за его невероятную работу по созданию потрясающих причесок для свадьбы герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон".

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

Это любимый салон принцессы Уэльской Кэтрин, а его директор Ричард Уорд, отвечал за свадебную прическу Кэтрин в 2011 году, когда она выходила замуж за принца Уильяма. Кейт уже более десяти лет является его клиенткой. Также салон Richard Ward Hair любит и герцогиня Эдинбургская Софи.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали детальнее о том, в каком свадебном платье шла к алтарю Оливия Хенсон и почему надела синие туфли.

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