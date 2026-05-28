Свадебная тиара для Харриет Сперлинг: какие варианты может выбрать будущая невестка принцессы Анны

В преддверии королевской свадьбы ходит множество слухов о пышности и торжественности бракосочетания Питера и Харриет.

Уже известно, что мероприятие, запланированное на начало июня, будет достаточно камерным, даже несмотря на то, что в нем примут участие многие члены королевской семьи, в том числе король Чарльз и королева Камилла, а также принц Уильям и принцесса Кейт.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг

Даже если это будет скромное торжество, все равно ходит много слухов о выборе стиля для невесты, и о том, наденет ли Харриет тиару в день своей свадьбы.

У матери Питера, принцессы Анны, в личной коллекции есть несколько тиар, которые она могла бы одолжить своей будущей невестке.

Бриллиантовая тиара «Фестун» была личным подарком принцессе Анне — в отличие от многих королевских тиар, которые передаются из поколения в поколение. Она получила ее от компании World Wide Shipping Group из Гонконга в 1973 году, когда крестила один из их кораблей, и она быстро стала ее любимой.

Принцесса Анна надела эту тиару на фотосессию по случаю помолвки со своим первым мужем, капитаном Марком Филлипсом, отцом Питера и его младшей сестры Зары, в 1973 году.

Принцесса Анна и Марк Филлипс, фотосессия в честь их помолвки, 1973 год

Ранее принцесса Анна одолжила ее первой жене Питера, Отем Келли, для их свадьбы в мае 2008 года, пишет People.

Свадьба Отэм Келли и Питер Филлипса в 2008 году

Ещё один вариант из личной коллекции принцессы Анны — артефакт ее греческого королевского наследия: тиара «Меандр» была передана матерью принца Филиппа, принцессой Алисой Баттенбергской, ее невестке, тогдашней принцессе Елизавете, по случаю ее свадьбы с Филиппом в 1947 году.

Королева Елизавета никогда не надевала тиару публично, вместо этого подарив ее принцессе Анне на ее 18-летие в 1968 году.

Принцесса Анна часто надевала ее на протяжении многих лет и доказала ее особое значение для семьи, когда одолжила ее своей дочери Заре на ее свадьбу с Майком Тиндаллом в июле 2011 года.

Майк и Зара Тиндалл в день свадьбы в 2011 году

У принцессы Анны также есть тиара «Сосновый цветок» с аквамаринами, которая вошла в королевскую семью в качестве подарка от короля Георга VI своей жене, королеве Елизавете, в честь годовщины свадьбы. Затем королева-мать подарила ее своей внучке Анне в день ее свадьбы с Марком Филлипсом в 1973 году.

Принцесса Анна за эти годы несколько раз модифицировала тиару, удаляя камни, чтобы создать подходящие серьги и броши, но в последние годы она часто надевала ее на государственные ужины, в том числе на приемы лидеров Иордании, Германии и США. Однако тиару «Аквамарин соснового цветка» еще ни разу не надевала королевская невеста.

Принцесса Анна в тиаре «Сосновый цветок»

Высока вероятность того, что Харриет Сперлинг вообще откажется от тиары, когда будет идти к алтарю, ведь брак с Питером для нее будет вторым. Ранее она была замужем за фитнес-инструктором Антонио Сент-Джоном Сперлингом, от которого у нее есть 13-летняя дочь Джорджина.

