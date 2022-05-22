Свадебная тиара принцессы Дианы будет представлена на выставке в честь платинового юбилея королевы

Знаменитая тиара Спенсеров, в которой в 1981 году выходила замуж принцесса Диана, впервые за несколько десятилетий будет выставлена на всеобщее обозрение в рамках специальной выставки в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.
Всемирно известный аукционный дом Sotheby's с 28 мая по 15 июня организует масштабную королевскую выставку, посвященную королевской истории. Выставка будет называться "Сила и имидж: королевские и аристократические диадемы" и будет включать более 40 диадем, подаренных аристократическими семьями со всей Европы, многие из которых никогда ранее не выставлялись на всеобщее обозрение, сообщает Royal Central.
Граф Спенсер, брат покойной принцессы Дианы, предложил на выставку культовую тиару Спенсеров, которую Диана носила в день своей свадьбы в 1981 году. В последний раз тиара Спенсера выставлялась на обозрение в 1960-х годах.
Диана регулярно носила тиару Спенсера на протяжении всей своей королевской карьеры, заявив, что тяжелые диадемы, одолженные ей из коллекций королевы, могут вызывать головную боль от веса.
В тиаре Спенсеров выходили замуж обе сестры Дианы - леди Джейн в 1978 году и леди Сара – в 1980-м. Также дочь Сары - Селия Маккоркодейл, надевала украшение на свою свадьбу.
"Празднование юбилея королевы дало нам прекрасную возможность выставить на всеобщее обозрение выдающуюся подборку тиар благородного и королевского происхождения, многие из которых не выставлялись десятилетиями", — заявила Кристин Споффорт, глава ювелирного отдела Sotheby's. "Это также прекрасный момент для нас, чтобы пролить особый свет на ослепительное мастерство, созданное поколениями ювелиров, в основном британских, на протяжении нескольких столетий изготовления тиар", - говорит госпожа Споффорт.
Представлена публике будет и тиара со дня коронации королевы Елизаветы II.
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