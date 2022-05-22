Свадебная тиара принцессы Дианы будет представлена на выставке в честь платинового юбилея королевы

Свадебная тиара принцессы Дианы будет представлена на выставке в честь платинового юбилея королевы

Знаменитая тиара Спенсеров, в которой в 1981 году выходила замуж принцесса Диана, впервые за несколько десятилетий будет выставлена на всеобщее обозрение в рамках специальной выставки в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Всемирно известный аукционный дом Sotheby's с 28 мая по 15 июня организует масштабную королевскую выставку, посвященную королевской истории. Выставка будет называться "Сила и имидж: королевские и аристократические диадемы" и будет включать более 40 диадем, подаренных аристократическими семьями со всей Европы, многие из которых никогда ранее не выставлялись на всеобщее обозрение, сообщает Royal Central.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Граф Спенсер, брат покойной принцессы Дианы, предложил на выставку культовую тиару Спенсеров, которую Диана носила в день своей свадьбы в 1981 году. В последний раз тиара Спенсера выставлялась на обозрение в 1960-х годах.

Диана регулярно носила тиару Спенсера на протяжении всей своей королевской карьеры, заявив, что тяжелые диадемы, одолженные ей из коллекций королевы, могут вызывать головную боль от веса.

В тиаре Спенсеров выходили замуж обе сестры Дианы - леди Джейн в 1978 году и леди Сара – в 1980-м. Также дочь Сары - Селия Маккоркодейл, надевала украшение на свою свадьбу.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

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"Празднование юбилея королевы дало нам прекрасную возможность выставить на всеобщее обозрение выдающуюся подборку тиар благородного и королевского происхождения, многие из которых не выставлялись десятилетиями", — заявила Кристин Споффорт, глава ювелирного отдела Sotheby's. "Это также прекрасный момент для нас, чтобы пролить особый свет на ослепительное мастерство, созданное поколениями ювелиров, в основном британских, на протяжении нескольких столетий изготовления тиар", - говорит госпожа Споффорт.

Представлена публике будет и тиара со дня коронации королевы Елизаветы II.

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