Свадебные туфли принцессы Дианы: как выглядела пара обуви, которую создавали шесть месяцев

Так много всего было сказано о свадебном платье принцессы и почти ничего не известно о туфлях невесты.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

В день венчания Диана прибыла в Собор Святого Павла в Лондоне одета в платье из тафты цвета слоновой кости, созданное дизайнерами Дэвидом и Элизабет Эмануэль. На ногах у нее были туфли на низком каблуке. Их почти не было видно под длинным и пышным подолом платья, но работа над обувью длилась долгие шесть месяцев.

На подошве белых туфель принцессы Дианы была написана маленькая записка. 542 пайетки и 132 жемчужины были использованы в искусной вышивке на ее шелковых свадебных туфлях, пишет express. Спереди на туфлях была аппликация в форме сердца, а инициалы "C" и "D" для Чарльза и Дианы были нарисованы под каждым каблуком с сердцем в центре, окруженным цветочным узором.

Свадебные туфли принцессы Дианы / Фото: Getty Images

По словам мастера обуви Клайва Шилтона, который разработал свадебные туфли, принцесса Диана ценила обувь на низком каблуке.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Associated Press

"Диана была очень застенчивой, милой девушкой с глазами, которые всегда улыбались. Ее больше всего беспокоило то, что она будет казаться выше принца Чарльза, а поскольку она была очень высокой — 5 футов 10 дюймов (177 см), туфли должны были быть на низком каблуке. Никто даже не видел этих туфель под платьем, но для нас было важно, чтобы они выглядели фантастически. Если бы она споткнулась, вы бы увидели их гораздо больше", - сказал дизайнер изданию Daily Mail.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Associated Press

Известно, что ткань, которая использовалась для свадебного платья Дианы, изначально предназначалась и для ее обуви, но она была слишком тонкой и рассыпалась. Поэтому господин Шилтон решил вместо этого использовать более толстый шелковый атлас, а затем использовал мягкую замшу для изготовления подошвы, чтобы ноги принцессы не скользили. Изготовление уникальной пары обуви заняло долгих шесть месяцев.

Что интересно был и второй такой комплект туфель. Дизайнер продал его с аукциона в 2011 году более чем за 50 000 фунтов стерлингов (63 500 долларов).

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