Свадебный торт короля Чарльза III и королевы Камиллы пустят с молотка

Свадебные торты членов британской королевской семьи часто выставляют на разные аукционы. И вот очередь дошла до короля Чарльза III и королевы Камиллы.

Сообщается, что свадебный торт королевской пары, которая поженилась в 2005 году выставлен на аукцион спустя 17 лет после их свадьбы. Пара поженилась на гражданской церемонии в Виндзорской ратуше, за которой последовало благословение в часовне Святого Георгия. На втором мероприятии присутствовала и тогдашняя королева Елизавета II. Свадебный прием пары состоялся в Виндзорском замке.

Как сообщает express.co.uk, сувенирная банка с кусочком свадебного торта короля Чарльза и королевы Камиллы будет продана на аукционе, стартует лот с 600 фунтов стерлингов. Фруктовый торт для королевской пары испекла Дон Бланден, владелица кондитерской Sophisticake в Вудхолл-Спа, Линкольншир. Как рассказали в пекарне, для приготовления торта потребовалось 1080 яиц и 20 бутылок коньяка.

На крышке сине-розовой памятной банки указан день свадьбы пары и их инициалы. На следующей неделе торт будет пущен с молотка на аукционе Keys в Эйлшеме, Норфолк, в рамках трехдневной аукционной распродажи Fine Sale.

Еще одним предметом, выставленным в качестве лота, будет кусочек восьмиярусного фруктового торта принца и принцессы Уэльских с их свадьбы, которая состоялась в 2011 году.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Директор Keys, Тим Блит сказал, что с вступлением на престол нового монарха настало идеальное время для продажи таких вкусных королевских реликвий. "С вступлением на престол нового короля и с тем, что принц Уильям впоследствии стал новым принцем Уэльским, интерес к королевским памятным вещам в настоящее время очень высок, и мы ожидаем, что будут оживленные торги за эти два кусочка истории", - заявил он.

Свадебный торт Чарльза и Камиллы / Фото: Getty Images

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