Сверкнул голым торсом: брат леди Китти Спенсер снялся в пикантном фотосете

18-летний брат леди Китти Спенсер - Сэмюэл Эйткен – идет по стопам своей сестры и делает карьеру в модельном бизнесе. Это его первый фотосет такого масштаба, кадрами поделились на странице Tatler в Instagram.

На одном из снимков красавчик Сэмюэл запечатлен с голым торсом. Во время беседы он рассказал, что редко прикрывает свой пресс дома: "Большую часть времени, когда я дома, на мне редко даже есть футболка, я только в шортах, потому что может быть довольно жарко. Я как Тарзан". А еще поразмышлял о том, как на его развитие повлияли старшие сестры и братья: "Китти, Элиза и Амелия сыграли очень важную роль в детстве, они меня избаловали", - сказал Сэмюэль, пишет Daily Mail. С леди Китти парень в очень близких отношениях, именно он вместо отца Китти вел ее к алтарю, когда она выходила замуж в прошлом году.

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В интервью парень рассказал, что у него есть планы на поступление в Эдинбургский университет, который ранее посещал его 27-летний брат Луи Спенсер.

Сэмюэль — сын Виктории Эйткен, которая ранее была замужем за братом принцессы Дианы - графом Спенсером, и ее второго мужа Джонатана Эйткена. Ранее стало известно, что парень подписал контракт с южноафриканским модельным агентством 20 Model Management. Его Instagram уже пестрит разнообразными снимками из фотосетов. На страницах Tatler Сэмюэль появился вместе с мамой.

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