Сверкнула декольте: Ева Лонгория в нюдовом платье и пальто появилась на публике

Актриса была одета в бежевом платье, подчеркивающее ее декольте и пышной юбкой, которое сочетала с шерстяным пальто цвета овсянки и босоножками на шпильках оттенка металлик и с завязками вокруг щиколотки.

У Евы были распущены волосы, в ушах сверкали серьги с бриллиантами, она сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы карандашом и помадой. На пальцах у Лонгории было несколько колец с бриллиантами.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

А на днях знаменитость запечатлели по пути на шоу "Доброе утро, Америка" на канале ABC. Для выхода на публику Ева тогда выбрала белое объемное платье с V-образным вырезом на декольте и длинными рукавами, сочетая наряд с кожаными остроносыми туфлями-лодочками на каблуках.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

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