Сверкнула голым животом: принцесса Мария-Олимпия на показе бренда, который оскандалился в Париже

Старшая дочь греческого принца Павла и кронпринцессы Марии-Шанталь посетила показ коллекции Louis Vuitton сезона осень-зима 2023-2024 в Париже. Перед камерами фотографов Мария-Олимпия появилась в укороченном черном топе в цветную полоску показав свой плоский живот и в черных брюках-клеш. Лук принцесса дополнила лаковыми бордовыми туфлями на платформе и высоких каблуках и молочно-белой сумкой на короткой ручке от Louis Vuitton.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Associated Press

Принцесса Мария-Олимпия обрезала свои длинные белокурые волосы и сделала стрижку боб-каре, у нее на лице был очень легкий макияж, а в ушах сверкали небольшие серьги-кольца. У девушки был светлый маникюр, а на запястье – тонкий браслет.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Напомним, на показе французского бренда также блистала звезда "Эйфории" и "Дюны" – актриса Зендея. Она пришла на модное шоу в хищном образе.

Зендея / Фото: Associated Press

Но несмотря на то, что показ Louis Vuitton посетило много звезд, буквально за день до мероприятия бренд оскандалился из-за неуместной рекламы, которую опубликовал в Twitter.

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