Сверкнула коленом: королева Летиция появилась в эффектном образе на кинофестивале

Ее Величество выбрала для престижного кинофестиваля наряд от демократичного бренда.

Королева Испании Летиция посетила кинофестиваль Opera prima: Ciudad de Tudela, который проводился в кинотеатре города Наварро. Фильмы демонстрируются в кинотеатре Moncayo Cinema. В этом году фестиваль проводится в честь испанского кинорежиссера Пилар Миро.

Мероприятие было создано с целью продвижения, популяризации и награждения испанских режиссеров.

Пред публикой Ее Величество появилась в образе с изюминкой, поскольку надела клетчатую, плиссированную длинную юбку от бренда H&M, созданную в коллаборации с брендом TOGA. Особенность юбки в том, что в зоне колена у нее был круглый вырез, открывающий ногу королевы.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Образ Летиция дополнила лаконичной черной кофтой, крокодиловыми туфлями на каблуках с небольшим бантом от Magrit, а также квадратной сумкой на короткой ручке от Giorgio Armani.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Аутфит королевы завершили золотые серьги, макияж и простая укладка - она просто распустила и выровняла волосы, которые предпочитает не окрашивать. У королевы заметна седина, но она относится к числу публичных личностей, кто этим не очень обеспокоен.

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