Сверкнула ногами в мини-платье: британская аристократка леди Виктория Херви повеселилась в клубе

Звезда красных дорожек, которая любит носить откровенные наряды, всячески демонстрируя свою стройную фигуру, пригласила гостей в лондонский ночной клуб Tramp, чтобы отпраздновать день рождения.

Именинница блистала на пати в обтягивающем мини-платье оттенка металлик от Philipp Plein, дополнив лук босоножками в тон на высоких каблуках.

Белокурые волосы леди Виктория уложила, сделала весьма насыщенный макияж, и надела золотые серьги необычной формы.

Издание Daily Mail написало, что Виктория Херви планировала стать мамой и сама призналась, что несколько лет назад заморозила яйцеклетки, а также нашла донора-мужчину. Но потом случилась пандемия коронавируса и она решила отложить эту идею.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

"У меня был друг, который собирался стать моим донором спермы. Он собирался участвовать в жизни моего ребенка, но как друг, а не партнер. А я должна была быть беременна сейчас. Но затем случился Covid, что стало большим ударом, но, оглядываясь назад, я очень благодарна, что не сделала этого с этим человеком. Он просто оказался не тем", - поделилась своим печальным опытом тусовщица.

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