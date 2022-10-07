Сверкнула ногами в мини-платье: британская аристократка леди Виктория Херви повеселилась в клубе

6 октября британская аристократка леди Виктория Херви отпраздновала свое 46-летие на вечеринке в Лондоне.
Звезда красных дорожек, которая любит носить откровенные наряды, всячески демонстрируя свою стройную фигуру, пригласила гостей в лондонский ночной клуб Tramp, чтобы отпраздновать день рождения.
Именинница блистала на пати в обтягивающем мини-платье оттенка металлик от Philipp Plein, дополнив лук босоножками в тон на высоких каблуках.
Белокурые волосы леди Виктория уложила, сделала весьма насыщенный макияж, и надела золотые серьги необычной формы.
Издание Daily Mail написало, что Виктория Херви планировала стать мамой и сама призналась, что несколько лет назад заморозила яйцеклетки, а также нашла донора-мужчину. Но потом случилась пандемия коронавируса и она решила отложить эту идею.
"У меня был друг, который собирался стать моим донором спермы. Он собирался участвовать в жизни моего ребенка, но как друг, а не партнер. А я должна была быть беременна сейчас. Но затем случился Covid, что стало большим ударом, но, оглядываясь назад, я очень благодарна, что не сделала этого с этим человеком. Он просто оказался не тем", - поделилась своим печальным опытом тусовщица.
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