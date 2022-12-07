Сверкнула пикантным декольте: леди Амелия Виндзор на церемонии в Королевском Альберт-Холле

На днях в Лондоне состоялась церемония вручения наград British Fashion Awards 2022. Ее посетили многие звезды, в том числе и внучатая двоюродная племянница королевы Елизаветы II – леди Амелия Виндзор.

27-летняя девушка позировала перед камерами фотографов в лондонском Королевском Альберт-Холле в элегантном черном платье с глубоким вырезом на декольте и тонкой бретелькой вокруг шеи. С таким пикантным декольте мы Амелию видим впервые. У платья был длинный шлейф, и дополнила она его туфлями на платформе и каблуках. В руках девушка держала черный клатч на золотом ремешке-цепочке.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Associated Press

Леди Амелия сделала легкий макияж, подчеркнув свою естественную красоту, волосы собрала в пучок, оставив несколько прядей спереди. А из украшений на ней была золотая цепь на шее, такой же браслет и кольцо.

Также на мероприятии присутствовали племянницы принцессы Дианы - леди Амелия и Элиза Спенсер. Сестры облачились в платья от Alberta Ferretti. На Амелии было черное макси-платье и в руках - клатч с россыпью камней, а ее сестра надела черно-серебристое, расшитое мелкими камнями, и подобрала однотонный черный клатч.

Леди Амелия и Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

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