Сверкнула пупком и снова оконфузилась: леди Виктория Херви на светской тусовке

Леди Виктория Херви посетила дебютную выставку Zara Muse "Сияющая устойчивость" в галерее Grove Gallery Лондоне.

На него знаменитость приехала в черном коротком жакете и брюках с низкой посадкой, сверкнув своим пупком, дополнив аутфит серебристыми ботильйонами на каблуках и миниатюрной сумкой, которую держала в руках.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Леди Виктория сделала объемный макияж и прическу, а вот ноготь на пальце так и не нарастила обратно. Без ногтя аристократка появляется на публике уже не впервые. Во время 80-го Венецианского кинофестиваля светскую львицу также подвел маникюр.

Маникюр леди Виктории Херви / Фото: Getty Images

Как и две недели назад на большом пальце руки женщины не было наращенного ногтя, поскольку на всех остальных были длинные ногти со светлым гель-лаком. Леди Виктория видимо его сломала, а времени восстановить все еще не нашла в своем плотном расписании светских тусовок.

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