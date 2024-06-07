Сверкнула сосками и совсем забыла про маникюр: принцесса Евгения на свадьбе Хью Гросвенора

Принцесса Йоркская Евгения посетила свадьбу Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского, и Оливии Хенсон, которая состоялась сегодня в Честерском соборе.

Хью – лучший друг принца Гарри, герцога Сассекского, но так вышло, что принц не смог присутствовать на его празднике из-за того, что там появился его брат Уильям. Также среди гостей была замечена принцесса Йоркская Евгения.

Принцесса Евгения на свадьбе Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

34-летняя принцесса облачилась в оливковое платье-миди с плиссированным подолом от JOSEPH, обула замшевые туфли телесного цвета с перекрещенными крестиками завязками от любимого бренда Меган Маркл Aquazzura, дополнила лук маленьким плетенным клатчем цвета слоновой кости Anya Hindmarch и шляпой с вуалью Emily-London.

Евгения сделала красивую укладку волнами и макияж, надела золотую цепочку и несколько золотых колец на пальцы. Некоторые обозреватели обратили внимание, что под тонкой тканью платья принцессы были видны ее соски.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Также мы заметили, что Евгения не позаботилась о своем маникюре, он выглядел совсем неопрятно. Видимо, молодая мать двоих детей так сильно замоталась, что совсем забыла сходить к мастеру.

Маникюр принцессы Евгении / Фото: Getty Images

На свадьбе также появился принц Уильям. Он взял на себя одну из главных ролей вместо Гарри, и, собственно, из-за этого герцог Сассекский и отказался ехать на торжество своего друга.

Принц Уильям на свадьбе Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

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