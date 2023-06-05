Свершилось: принцесса Евгения родила второго ребенка и сразу же показала фото

Принцесса Йоркская поделилась радостной новостью в своем блоге в Instagram.
"Джек и я хотели поделиться новостью о том, что у нас родился наш маленький мальчик, Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк, 30 мая 2023 года, весом 3,22 килограмма.
Он назван в честь своего пра-пра-прадеда Джорджа, его дедушки Джорджа и моего дедушки Рональда.
Оги уже нравится быть старшим братом", - написала Евгения.
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Как и говорила мама принцессы – Сара Йоркская – родила она в конце мая, как и было запланировано по сроку. У Евгении и Джека теперь два сына. Первенец пары – Август – появился на свет в сентябре 2021 года.
На первом снимке был показан спящий новорожденный в синей вязаной шапке, а на втором — Август, нежно касающийся головы своего младшего брата.
Новорожденный Эрнест становится 13-м в линии наследования британского престола сразу после старшего брата Августа. Эрнест также является первым из правнуков королевы Елизаветы, родившихся после ее смерти в сентябре, и третьим внуком принца Эндрю и Сары Йоркской.
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