"Свет побеждает": Елена Зеленская поздравила украинцев с Пасхой

Первая леди поздравила всех, кто сегодня празднует Воскресение Христово!

Елена Зеленская поздравила всех со светлым праздником Пасхи. Она опубликовала в Instagram фото с изображением голубой писанки, которую за ленту держат клювами птицы.

"Каким бы трудным ни был путь,

Какие бы испытания не представали на нем,

Для тех, кто не опускает руки

В борьбе за правду,

Обязательно наступает этот день.

День, когда свет побеждает.

Поздравляю всех, кто празднует сегодня, с Пасхой!" – написала первая леди.

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