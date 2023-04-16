"Свет побеждает": Елена Зеленская поздравила украинцев с Пасхой

Первая леди поздравила всех, кто сегодня празднует Воскресение Христово!
Елена Зеленская поздравила всех со светлым праздником Пасхи. Она опубликовала в Instagram фото с изображением голубой писанки, которую за ленту держат клювами птицы.
"Каким бы трудным ни был путь,
Какие бы испытания не представали на нем,
Для тех, кто не опускает руки
В борьбе за правду,
Обязательно наступает этот день.
День, когда свет побеждает.
Поздравляю всех, кто празднует сегодня, с Пасхой!" – написала первая леди.
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