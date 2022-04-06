Светские львицы против Chanel: россиянки режут сумки в знак протеста

С недавних пор бренд Chanel больше не продает свои товары россиянам.

Светские дивы и блогерши возмущены этим, по их мнению, "вопиющим неуважением" со стороны французского Модного дома и решили организовать флешмоб. Женщины режут свои сумки и снимают процесс на камеру.

Ранее россияне в соцсетях делились своей бедой: кому-то бренд Chanel отказался продавать сумку и заставил подписать соглашение, что купленный товар не попадет в Россию. Российских "звезд" это возмущает, и они яростно демонстрируют свое негодование на камеры.

Телеведущая, пиар-агент и актриса Марина Ермошкина сняла видео и рассказала, что российских женщин при покупке сумки за границей просят подписать обязательство, что они не будут носить или демонстрировать бренд Chanel в России. Вот что она пишет в подписи к видео:

"Для нас - русских девушек - наличие "Шанель" в нашей жизни не играет никакой роли. Это мы были всегда лицом этого бренда, это мы с детских лет ставили целью купить сумку этого бренда. И покупали. Но ни одна сумка, ни одна вещь не стоит моей любви к своей Родине, не стоит моего уважения к себе , я против русофобии, я против бренда, который поддерживает русофобию".

Марина организовала целый челлендж на просторах запрещенного в России Instagram и предложила другим девушкам выступить со своими протестами.

Идею поддержала DJ Катя Гусева, которая, как под копирку, написала текст в Instagram, в котором много слов о том, что она с детства мечтала о сумке Chanel, а теперь решила, что "ей не нужна такая сумка, за которую надо продать родину".

Еще одна звезда – Виктория Боня, россиянка, живущая в Монако, тоже высказалась. Видео, в котором она говорит Chanel "пока-пока", высмеял в YouТube сахалинский блогер. Он снял смешной короткий ролик, в котором, держа в руках большой черный пакет, наполненный другими маленькими пакетами, сказал: "Если этот пакет не уважает другие пакеты, то зачем нам нужен этот пакет с пакетами".

В западных СМИ пишут, что этот челлендж похож на срежиссированную акцию. А штаб-квартира Chanel во Франции подтвердила новую политику и заявила, что была вынуждена применить ее из-за санкций ЕС и Швейцарии в отношении предметов роскоши.

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